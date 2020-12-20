رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. إيطاليا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

كتب:

سحر المكاوى
10:40 م | الأحد 20 ديسمبر 2020
إيطاليا

إيطاليا

أعلنت إيطاليا، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية، أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع حاليا  للعزل الصحي، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة رويترز

وسارعت عدد من الدول الأوروبية، لفرض حظر السفر مع بريطانيا بعد إعلان ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، فيما فرضت بريطانيا قيودا مشددة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة.

اقرأ المزيد:

«مصر للطيران»: لم نعلق رحلاتنا إلى بريطانيا حتى الآن.. ولا مبيت فيها

عاجل.. فرنسا تعلق الرحلات إلى بريطانيا بسبب تحور كورونا

عاجل.. ألمانيا تقرر تعليق الطيران مع بريطانيا بدءا من منتصف الليلة

  الكويت تحظر الطيران المباشر مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة