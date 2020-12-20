عاجل.. إيطاليا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت إيطاليا، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية، أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع حاليا للعزل الصحي، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة رويترز

وسارعت عدد من الدول الأوروبية، لفرض حظر السفر مع بريطانيا بعد إعلان ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، فيما فرضت بريطانيا قيودا مشددة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة.