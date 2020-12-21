سلالة «كوفيد» الجديدة تنتشر.. وخبراء: لقاحات كورونا فعالة ضدها

بدأ رصد سلالة كورونا الجديدة خارج بريطانيا، فبعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطانى رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشارا من كوفيد 19، سارعت دول العالم لفرض حظر على السفر مع بريطانيا ورغم ذلك تم رصد إصابات بالسلالة الجديدة فى 4 دول.

وأعلنت إيطاليا رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس، وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع حاليا للعزل الصحي.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من كورونا والتي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية لـ "بي بي سي"، إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وأستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

فى المقابل، أكد خبراء الاتحاد الأوروبي، أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا، تستطيع مكافحة السلالة الجديدة للفيروس، التى تم رصدها فى بريطانيا.

وأعلنت ألمانيا والتى تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبى إن اللقاحات المتاحة حاليا، فعالة إزاء التحور فى فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، لقناة التلفزيون العامة «زد دي إف»: «استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة لفيروس كورونا على اللقاحات التي لا تزال فعالة».

وكانت بريطانيا، أعلنت أمس رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر انتشار من كوفيد 19، فيما أكدت وزارة الصحة البريطانية أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة.

وسارعت عدد من الدول الأوروبية منها هولندا، بلجيكا والنمسا وإيطاليا وألمانيا، وفرنسا والسويد وإيرلندا حظر حركة الطيران مع بريطانيا، وتجري ألمانيا وفرنسا مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، بشان السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

كما طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ استجابة منسقة فيما يتعلق بالتعامل مع حركة السفر والطيران مع بريطانيا.

وأعلنت صحيفة بيلد الألمانية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستطبق حظر سفر إلى بريطانيا منتصف الليلة.

وأعلنت السعودية تعليق حركة الطيران على المسافرين لمدة أسبوع فيما أعلنت الكويت فرض حظر الطيران مع بريطانيا ووضعها على قائمة الدول عالية الخطورة.