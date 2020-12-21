تقدر بـ3 أشهر.. إجراءات الحصول على منحة الوفاة من التأمين الاجتماعي

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط صرف منحة الوفاة من الهيئة، مشيرة إلى أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتؤدى المنحة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ، التفاصيل الكاملة لمنحة الوفاة، وضوابط الحصول عليها بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير، وفقا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط استحقاق منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

ـ وفاة صاحب المعاش.

خطوات الحصول على منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

ـ تقديم طلب صرف المنحة.

ـ استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

ـ شهادة وفاة صاحب المعاش.

ـ النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

المقصود بمنحة الوفاة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ـ منحة الوفاة هي أحد الحقوق الإضافية المقررة في القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص.

ضوابط صرف منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منحة الوفاة تستحق في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة إلى أجر أيام العمل عن شهر الوفاة، أما بالنسبة لصاحب المعاش في حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له، عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير معا.