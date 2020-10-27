التضامن تعلن تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية بشكل رقمي خلال عام

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنه سيتم تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية بشكل رقمي خلال عام من الآن، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التأمين الاجتماعي.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ما يقرب من 15.5 إلى 16 مليون مصري مقيد بالتأمينات الاجتماعية، و10.4 مليون مستفيدين من المعاشات، مشيرة إلى أن المنظومة المعلوماتية والبيانات كبيرة جدا ولا تحتمل أن تكون يدوية ولا يليق ذلك بالتوجه الذى تقوده الدولة، من التحول الرقمى والحوكمة لضبط سرعة الخدمة والتأكد أنه لا أحد يأخذ خدمة لا يستحقها، وتم البدء في التطوير ولكن لا زال أمامنا الكثير.

وتابعت أن هناك علاقة شديدة بين التأخر فى التعليم أو عدم الالتحاق بالتعليم والفقر، موضحة أن هناك توجيهات كبيرة لدعم ما يقرب من 2 مليون طالب.

وزيرة التضامن: العدالة الاجتماعية من أولويات القيادة السياسية

ومن جانب آخر قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العدالة الاجتماعية من أولويات القيادة السياسية، وانعكس ذلك على قرارات وتدعيمات القيادة للوزارة، وظهر خلال برنامج تكافل وكرامة، ووصوله إلى 19 مليار جنيه حتى الآن، لافتة إلى أن البرنامج يدعم 2.4 مليون طالب بجانب المتواجدين في الطفولة المبكرة أيضا.

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، باعتباره أحد مكونات برنامج الحكومة، وكان الحديث معه عن المشكلات التي تواجه الطلبة، خاصة الطلبة غير القادرين، وكيفية حماية الأطفال من التشرد، وإلحاق الطفولة المبكرة بالحضانات قبل المدارس، ومساعدة الأولاد ذوي الإعاقة في دمجهم في الحياة العملية.

وتابعت أن المليار جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستغطي تكاليف 2 مليون طالب خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك جزءا منها خاص بدعم الطلاب ذوي الإعاقة بأدوات مساعدة سواء كانت سماعات أو نظارات أو كراسي متحركة، من أجل دمجهم بجانب زملائهم، وجزءا أيضا خاص بطلبة تكافل، حيث كان يتوقف الدعم مع انتهاء مرحلة الثانوية العامة، ولكن الرئيس السيسي وجه أن يستمر الدعم لمرحلة الجامعة أيضا.