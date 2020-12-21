«سعفان» في بورسعيد.. قرارات داعمة للصيادين وذوي الاحتياجات والمرأة

خرجت زيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة إلى بورسعيد على مدار يومين بعدد من القرارات المهمة للصيادين وذوى الاحتياجات الخاصة وإعلانه دعمه للمرأة وتكريم العاملين بالوزارة بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون ورئيس جامعة بورسعيد للتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة بين الطلاب خلال افتتاح ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد.

وبدأت الزيارة بإعلان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن إنشاء قاعدة بيانات كاملة للصيادين لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة مع إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي لكل الصيادين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة ممن يستحقون الرعاية، وذلك بدءا من شهر يناير المقبل 2021 للصيادين باعتبارهم فئة عمالية غير منتظمة، وذلك لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً على مستوى الجمهورية، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

كما سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 شهادة «أمان المصريين»، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.

كما سلم الوزير والمحافظ، خلال فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد، 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و30 شهادة تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.

كما افتتح وزير القوى العاملة، في بداية اليوم الثاني من زيارته لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم ملتقى التوظيف الأول لجامعة بورسعيد الذى أقيم بالمركز الثقافي وطالب الوزير الشركات المشاركة بالتعاون مع القوي العاملة، مؤكداً أن القوى العاملة ببورسعيد تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تأهيل الشباب لسوق العمل ثم أنهى الزيارة بتوقيع مع الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجالي السلامة وتطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب من الطلبة وخريجي الجامعات، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وأهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة.

وقال وزير القوى العاملة إن الهدف من توقيع بروتوكولي التعاون مع جامعة بورسعيد، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة في مجال تطوير ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب من الطلاب وخريجي الجامعات، وأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومى للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ آمن، وذلك من خلال تضمين موضوعات السلامة والصحة المهنية فى أبحاث ومشروعات التخرج الخاصة بالطلاب فى كليات الجامعة المختلفة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والمسابقات الطلابية اللازمة ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، مؤكدًا أن الجامعة تمثل منارة العلم ومصدر الإشعاع والتنوير لرفع الوعي لدى الطلاب والشباب في مجال السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن البروتوكولين يهدفان إلى عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية بقاعات ومراكز تدريب الجانبين دون مقابل، وتوفر الوزارة مراكز التدريب المهنى التابعة لها لتدريب الطلاب، وتوفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفى، والتي تخدم جميع فئات المجتمع من شباب وخريجي وأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والمشاركة فى إعداد المسابقات وتقييم الأعمال المشاركة فى تلك المسابقات ، ومنح شهادات اجتياز الطلاب المتدربين ساعات التدريب في الدورات وورش العمل.