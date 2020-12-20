افتتاح الملتقى التوظيفي الأول لجامعة بورسعيد بمشاركة 30 شركة

افتتح محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، الملتقى التوظيفي الأول لجامعة بورسعيد، بالمركز الثقافي بالمحافظة، بحضور النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وقيادات الجامعة.

تشارك في المؤتمر 30 شركة، ويوفر الملتقي آلاف الوظائف لشباب بورسعيد وخريجي الجامعات، ويشهد المؤتمر إقبالا كثيفا من الشباب.

وحرص وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة، على الاستماع إلى فرص العمل التي يوفرها الملتقي، وكذلك الوظائف المتاحة للحاصلين علي الشهادات الجامعية.

وطالب الوزير الشركات المشاركة بالتعاون مع القوي العاملة، مؤكدا أن القوى العاملة ببورسعيد تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة علي تأهيل الشباب لسوق العمل.

وسلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 150 شهادة «أمان المصريين»، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.

كما سلم الوزير والمحافظ، خلال فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد، 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و30 شهادة تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.

وكان وزير القوى العاملة، قد افتتح في بداية اليوم الثاني من زيارته لبورسعيد قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، بعد تطويرها، كما افتتح فعاليات مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي الاحتياجات الخاصة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد افتتح اليوم الأحد، قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، بعد تطويرها.

وتفقد الوزير والمحافظ القاعات الجديدة التي تضم قاعات للاجتماعات والملابس الجاهزة والحاسب الآلي، وتتواكب مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها بورسعيد، وذلك لخدمة دورات التأهيل والتدريب المهني للشباب.