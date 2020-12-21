تكريم النجوم.. كواليس افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان المسرح القومي

شهدت افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان المسرح القومي تكريم عدد من رموز الفن الذين أثروا المسرح بأعمالهم الراقية وقد تسلم التكريمات أبناء الفنانين فقد تسلمت الفنانة رانيا محمود ياسين تكريم والدها.

وأعربت رانيا ياسين عن سعادتها بتكريم والدها لليوم التاني على التوالي، بعد تكريمه ليلة أمس بحفل تأبينه على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة، شاكرة وزيرة الثقافة وجميع الجهات المسؤولة عن التكريمات.

وأضافت رانيا أن حلم والدها بدأ على خشبة المسرح وخاصة المسرح القومي، وأنه واحد من المحبين للمسرح بدرجة كبيرة.

وتم تكريم الراحل محمود ياسين أمس خلال حفل تأبين لاسم الراحل على المسرح القومي بحضور وزيرة الثقافة.

وتم تكريم أيضا الفنانة سهير المرشدي خلال افتتاح مهرجان المسرح القومي في دورته الـ13 وشكرت المرشدي إدارة المهرجان القومي للمسرح على تكريمها في الدورة الجديدة من المهرجان والتي تحمل اسم دورة الآباء، كما شكرت الذين حضروا الافتتاح رغم ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت سهير إنها تتمنى لو كان محمود ياسين يكرم معها وهي ممسكة بيده وفي اليد الأخرى صلاح السعدني الذي غاب بسبب ظروف مرضه.

كما كرم المهرجان الفنان صلاح السعدني وتسلم الجائزة ابنه أحمد السعدني.

وقامت ابنة المنتصر بالله بتسلم تكريم والدها وقد غابت عزيزة كساب زوجة الراحل المنتصر بالله بسبب ظروف مرضها.

وكرمت وزيرة الثقافة 6 رموز مسرحية هم: الفنان الراحل محمود ياسين، والفنان صلاح السعدني، والفنانة سهير المرشدي، والفنان الراحل المنتصر بالله، والمخرج عباس أحمد، والشاعر الراحل نجيب سرور.

وقد حرص جميع الحضور على الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد بين المقاعد.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات عند دخول جميع الدخول بالقاعة بقياس درجات الحرارة.