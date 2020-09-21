في عيد ميلادها الـ74.. أبرز وجوه سهير المرشدي السينمائية

فنانة من العيار الثقيل، بدأت مشوارها الفني منذ الصغر، لم تبتعد عن الأدوار الصغيرة حتي وصلت للبطولة، سهير المرشدي التي قدمت خلال مسيرتها الفنية ما تجاوز 100 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما الإذاعية والتليفزيونية، وحصدت الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة، ويحل اليوم عيد ميلادها الـ74، وفي التقرير التالي نوضح أبرز أعمالها في السينما:-

- بدأت سهير المرشدي احترافها التمثيل في ستينيات القرن الماضي، بأدوار صغيرة بعدد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات والأفلام السينمائية مثل فيلم "المشاغب" عام 1965 أمام كل من فريد شوقي ومحمود المليجي ومن إخراج نيازي مصطفى.

- ظهرت كضيف شرف في فيلم "القاهرة 30" عام 1966 للمخرج صلاح أبو سيف، المأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ.

- في عام 1967 شاركت في فيلم "الزوجة الثانية" للمخرج صلاح أبو سيف، وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة شقيق العمدة باقتدار حقيقي معبرا عن موهبتها الحقيقية في فن الأداء التمثيلي.

- في عام 1968 تعاونت الفنانة سهير المرشدي مع المخرج الكبير حسين كمال في فيلم "البوسطجي"، وجسدت واحدا من أهم أدوارها خلال مسيرتها السينمائية وهو شخصية "الغازية ناعسة" خلال أحداث الفيلم.

- ومع بداية سبعينيات القرن الماضي، بدأت الفنانة سهير المرشدي خطوة جديدة في مشوارها السينمائي بتعاونها مع المخرج العالمي يوسف شاهين، فشاركت بالتمثيل في فيلم "عودة الإبن الضال" عام 1976، والذي يتحدث عن حرب 1967، حيث يحتل المركز رقم 51 بقائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالأسكندرية (1896-1996).

- قدمت عام 1982 فيلم "مطاوع وبهية" مع المخرج صاحب حديد، ودارت أحداثه في إحدى القرى المصرية، نرى "الفلاح مطاوع" الذي يستشهد ابنه في حرب أكتوبر من زوجته "بهية" وهو يحمل أسرارًا مهمة تهم الدولة، فيحاول لقاء رئيس الجمهورية ليفصح له عن تلك الأسرار، لكنه يتعرض إلى ضغوط وتهديدات كونه يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.