«من مصر» يعرض لأول مرة صورا ولقطات نادرة للفنان الراحل محمد رضا

عرض برنامج « من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، من تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، صورًا ولقطات تُعرض لأول مرة للفنان الراحل محمد رضا في ذكرى ميلاده الـ 99، حيث استضافت الإعلامية أحمد محمد رضا، نجل الفنان الرائع، والذي توفي في 21 فبراير عام 1995 عن عمر ناهز 74 عامًا، حيث كانت آخر أعمال الراحل مشاركته فى مسلسل "ساكن قصادي" عام 1995.

الفنان الراحل اشتهر بزمالكاويته الشديدة ويؤكد ذلك بكل المناسبات

محمد رضا يُعد فنانا كوميديا اشتهر بدور المعلم، في العديد من الأعمال الكوميدية المختلفة، كما اشتهر باسم «المعلم كرشة»، واشتهر أيضًا بـ «سيد الأخضر» عن دوره في مسلسل « ساكن قصادي»، كما عُرف الفنان الراحل بزمالكاويته الشديدة، فكان دائم المشجع لفريق ميت عقبة، ويؤكد ذلك بكل المناسبات.

بدأ الفنان الراحل بدايات حياته العملية مهندسًا للبترول

وولد الفنان الراحل محمد رضا في 20 ديسمبر 1921 في محافظة أسيوط، وحصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938 ، كما عمل في بدايات حياته العملية مهندسًا للبترول، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذ في بدايته الفنية على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات.

حاز على مكانة في السينما والدراما التلفزيونية، ووصلت أعماله لأكثر من 350 عملاً متنوعاً بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح أيضاً، وقد إشتهر بقطعه لبعض الكلام، والتي ينطقها بطريقته الخاصة.

توفى في 21 فبراير عام 1995 عن عمر ناهز الـ 74 عاما.

واشتهر رضا، بأداء شخصية «المعلم الشعبي»، وابن البلد بطريقة كوميدية، ومن أشهر أفلامه،« 30 يوم في السجن – بنت اسمها محمود- غاوي مشاكل»، كام أن أشهر أعمالة الدرامية «مسلسل ساكن قصادي، وقهوة رضا»، وتوفى في 21 فبراير عام 1995 عن عمر ناهز الـ 74 عاما.