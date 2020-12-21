4 اختلافات في السلالة الجديدة لكورونا.. «سريعة الانتقال وبدون أعراض»

في الوقت الذي تحارب في دول العالم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بكل قوتها، ظهرت سلالة جديدة من الفيروس أعادت الرعب لقلوب المواطنين مرى أخرى، والبداية كانت بإعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن وجود سلالة جديدة لكورونا أشد خطرًا، قبل أن يزيد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أمس،على حديثه بأن تلك السلالة الجديدة لكورونا خرجت عن السيطرة.

وعلقت عدة دول رحلاتها إلى بريطانيا منها هولندا وبلجيكا والكويت خوفا من وصول السلالة الجديدة إلى أراضيها، حيث أضحت سلالة كورونا الجديدة لغز مرعب يحير سكان العالم بسبب وجود بعد التغيرات بها عن السلالة القديمة لكورونا.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومى للكبد والأمراض المعدية، إن هناك 7 سلالات للفيروس ابتدت من السلالة العادية في ووهان كانت M ثم F وبالنسبة لـ السلالة الجدية لكورونا التي ظهرت في بريطانيا VUI، وكل سلالة بها تحورات، وتم اكتشافها يوم 13 ديسمبر.

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن» أن انتشار وانتقال العدوى في السلالة الجديدة لكورونا أسرع وأقوى من سلالات كورونا الأخرى، ونسبة 30% من المصابين لا يوجد عليهم أعراض، وفي بريطانيا يوجد نحو 60% من الإصابات بسبب السلالة الجديدة لكورونا.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن مضاعفات السلالة الجديدة لـ«كورونا» قد تكون أشرس من العادية، ويجب عمل تعليق سفر من وإلى بريطانيا للحفاظ على المواطنين كإجراء احترازية لسلالة كورونا عالية الانتشار، لافتًا إلى أن ستتأثر بشكل طبيعي بلقاح كورونا، لأنه يتميز بالفعالية تجاه هذه الطفرة المسجلة في الفيروس.

السلالة الجديدة لكورونا في بريطانيا تُصيب الأطفال وصغار السن

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت في بريطانيا تُهدد الأطفال والأعمار الصغيرة والفئات الشبابية تحت سن الأربعين، كما أن الفيروس يتحور كل فترة ويفتح جبهات عديدة على المواطنين في العالم، مؤكدا أن فيروس كورونا ليس له أمان على الإطلاق وأن كورونا موجود في كل مكان في مصر ويجب علينا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره.