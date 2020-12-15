الصحة: ظهور سلالة جديدة لكورونا أمر متوقع.. ومصر لم يحدث بها تغيرات

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن ظهور سلالة جديدة من كورونا شيء متوقع وليس مفاجئا للوزارة، لأن فكرة فيروس كورونا مثله مثل فكرة الإنفلونزا لأن الفيروس يغير من نفسه بشكل موسمي.

وأضافت "عاصم"، خلال لقاء عبر "زوم"، مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تتابع بشكل دوري بالتأكيد كل ما يتعلق بالفيروس في كل دول العالم، ومصر تقوم بعمل أبحاث ودراسات على المستوى الجيني فيما يتعلق بفيروس كورونا، وإلى الآن لم يثبت وجود أي تغير في سلالات كورونا في مصر. والسلالة الموجودة في مصر في الوقت الحالي هي نفس السلالة التي ظهرت في الموجة الأولى من كورونا.

وتابعت أن الجدل المثار حول لقاح فيروس كورونا أمر وارد بالتأكيد، خاصة أن مصر لا تزال في طور التجارب للقاحات، وهناك تخوفات من بعض المواطنين من استخدام اللقاح، بينما هناك آخرون ينتظرون الحصول على اللقاح لعدم حصول أي مضاعفات من الفيروس.

وواصلت أن مصر لم تستبعد باقي اللقاحات المعروضة في السوق العالمي، ولكن هناك ترتيبا في الأولويات، لمعرفة البدء في أي لقاح سواء لقاح فايزر أو موديرنا أو غيرهما، ولكن هناك تقنيات مختلفة بين كل لقاح وآخر، وتم اختيار اللقاح الصيني كبداية بناء على التوقع للآثار الجانبية والمناعة وتقنية معينة من اللقاحات وهي فكرة اللقاح غير النشط أو "الفيروس المقتول" وهو الذي جاء في اللقاح الصيني كأولوية.

وأشارت إلى أن هناك تطبيقا لوزارة الصحة سيتم تسجيل بيانات المواطنين عليه، من أجل الحصول على اللقاح، ومن ثم سيتم ترتيب الأولويات للحصول على اللقاح من المتقدمين، مشددة على أن الحصول على اللقاح بالنسبة للأطقم الطبية أمر اختياري بالتأكيد ولا يوجد أمر إجباري.