الإحصاء: 15.4% نسبة إصابات العمل بالحكومة في 2019.. والقاهرة بالصدارة

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ إجمالي حالات لإصابات العمل بلغ 14331 حالة عام 2019، مقابل 14368 حالة عام 2018، بانخفاض 37 حالة بنسبة 0.3٪، مضيفًا أنَّ عدد إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالات بنسبة 15,4٪، القطاع العام والأعمال العام 6026 حالة بنسبة 42٪ والقطاع الخاص -50 عاملًا فأكثر- 5602 حالة بنسبة 39,1٪، والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5٪ من إجمالي عدد الحالات.

جاء ذلك ضمن النشرة السنوية لإحصاءات إصـابات العمل الذي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين.

42٪ من الإصابات بالقطاع العام والأعمال العام و90,3٪ من الإصابات للذكور خلال عام 2019

ووفق النشرة الإحصائية، بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 12943 حالة بنسبة 90,3٪ والإناث 1388 حالة بنسبة 9,7٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3372 حـالة بنسبة 23,5٪، يليها محافظة الجيزة بـ2234 حالة بنسبة 6,15٪، بينما سجلت محافظة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 11 حالة بنسبة 0.1% من إجمالي عدد الحالات.

4,33٪ مـن الإصابات في مهنة الـفنيين ومساعدي الإخـصائيين.. والسقوط ضمن أبرز الحالات

فيما سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصائـيين أكبر عددمن حالات إصابة العمل 4791 حالة بنسبة 4,33٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بـ2522 حالة بنسبة 6,17٪، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعين وعمال الـزراعــة والعـاملين بـالصيد المتخصصين 95 حالة بنسبة 7,0٪ من إجمالي الحالات.

5,23٪ من الإصابات بالقاهرة و54,5٪ مـن الإصابات في الصناعات التحويلية عام 2019

وشهد نـشاط الصناعات التحويلية، تسجيل أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 7815 حالة بنسبة 54,5٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بـ1394 حالة بنسبة 9,7٪، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في أنشطة العقار والتأجير وخدمات العمال 3 حالات بنسبة 0,02٪ .

وحسب النشرة الإحصائية، بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة فيسقوط أشخاص 4363 حالة بنسبة 30.4٪، يليها الخطأ أو التصادم بأشياء أخرى، 3926 حالة بنسبة 27.4٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 25 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي الحالات.