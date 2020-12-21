10 دول أجنبية و3 عربية تفرض حظر طيران مع بريطانيا بسبب كورونا

سارعت عدد من دول العالم لحظر حركة الطيران مع بريطانيا، بعد إعلان السلطات بها خروج سلالة كورونا الجديدة، التي اكتشفت مؤخرا في البلاد، عن السيطرة؛ ليتكرر سيناريو فيروس كورونا المستجد بعد ظهوره بالصين، في ديسمبر 2019، ومسارعة الدول آنذاك لفرض حظر رحلات جوية مع الصين، لمواجهة تفشي الفيروس.

وأعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الدولية للمسافرين لمدة أسبوع، ووقف الدخول للمملكة من المنافذ البحرية والبرية.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت أول أمس تحور فيروس كورونا، موضحة أن السلالة الجديدة التي رصدت من الفيروس أسرع انتشارا.

وقررت السلطات الكويتية حظر الطيران القادم من بريطانيا، بالإضافة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران المباشر معها.

في الوقت ذاته، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب تفشى السلالة الجديدة من كورونا.

وكانت هولندا على رأس الدول الأجنبية، التي قررت حظر السفر مع بريطانيا؛ إذ أصدرت قرارا بحظر الرحلات الجوية من انجلترا لنهاية العام، وكذلك بلجيكا، فضلا عن وقف رحلات القطارات إلى الدولة ذاتها.

وأكدت السلطات الإيطالية أنها بصدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا؛ بسبب السلالة الجديدة لكورونا، فيما أعلنت النمسا أنها ستحظر الرحلات الجوية القادمة من انجلترا.

وأعلنت السويد عزمها فرض حظر على دخول جميع الوافدين من بريطانيا، على خلفية تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة السويدية في بيان لها، إنها تعد قرارا بحظر دخول الوافدين من المملكة المتحدة، على أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه من المقرر صدور قرار رسمي بهذا الصدد اليوم.

وأكد إيمون رايان، وزير النقل الإيرلندي، إن السلطات فرضت قيودا على الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا، بدءا من منتصف ليلة أمس.

ولفت «رايان» إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، منوها إلى أن السفر العام بين إيرلندا وانجلترا سيقيد، وسنراجع هذا الأمر صباح الثلاثاء، مشيرا إلى استثناء حركة البضائع والعاملين الأساسيين في سلسلة التوريد، من هذا الإجراء.

في السياق ذاته، قررت السلطات الفرنسية حظر دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة يومين، بدأت من منتصف ليل الأحد.

وأعلن ينس شبان، وزير الصحة الألماني، أن بلاده قررت حظر رحلات الركاب كافة، القادمة من بريطانيا إلى برلين، مضيفا في تغريدة نقلتها قناة «دويتشه فيله» الألمانية، أمس: «نخطط غدا لإصدار أمر حكومي بتعليق جميع الرحلات المتوجهة إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا، في ضوء تقارير تفيد تفشي سلالة جديدة من الفيروس».

وقررت الحكومة الكندية، فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من بريطانيا، وفقا لشبكة «سي تي في نيوز» الكندية.

كما أعلنت إسرائيل حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا في تلك الدول، بالتزامن مع الإعلان ذاته من قبل مدينة هونج كونج الصينية.