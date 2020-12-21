نقابتا المحامين بجنوب وشمال القليوبية ترفضان الضم

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، رفض أعضاء النقابتين الفرعيتين للمحامين بجنوب وشمال القليوبية ضمهما في نقابة واحدة فرعية علي مستوي المحافظة عقب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابتين في الاقتراع السري المباشر الذي أجري أمس للتصويت لإبداء الرأى بالموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم المحاكم الابتدائية ببنها وشبرا الخيمة لتصبح نقابة فرعية واحدة بالأماكن المخصصة.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، أعلنت عن مقار إبداء الرأي للجمعية العمومية بجنوب القليوبية في محاكم الخانكة لشئون الأسرة والقديمة ونادي المحامين بشبرا الخيمة وغرفة المحامين بمحكمة قليوب وغرفة المحامين بمحكمة القناطر الخيرية وفى نقابة شمال القليوبية بنادي المحامين ببنها و محكمة طوخ و محكمة شبين القناطر

وأوضحت اللجنة العامة، أنه بلغ إجمالى عدد المحامين أعضاء الجمعية العامة بالنقابة الفرعية لجنوب القليوبية 8873 محاميا فيما بلغ عدد المحامين أعضاء الجمعية العامة لنقابة شمال القليوبية 6000 محام ليكون الإجمالى للنقابتين 14873 محاميا من أعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت اللجنة إلى أنه بلغ إجمالى عدد المصوتين بالجمعية العمومية بالنقابة الفرعية لجنوب القليوبية فى لجانها الفرعية 823 صوتا، جاءت كالتالي قليوب 206 صوتا و القناطر الخيرية 166 صوتا و الخانكة 282 صوتا وشبرا الخيمة 162 صوتا وفى النقابة الفرعية لشمال القليوبية بلغ إجمالى عدد المصوتين 331 صوتا وفي شمال القليوبية بنها بندر ومركز 55 صوتا وطوخ 135 صوتا وشبين القناطر 141 صوتا ليبلغ بذلك إجمالى المصوتين فى النقابتين 1154 صوتا وهو ما يدل على عدم اكتمال النصاب القانونى ورفض الضم

وكانت اللجان الفرعية بنقابتى المحامين الفرعية بشمال وجنوب القليوبية قد إستبلت أعضاء الجمعية العمومية من المحامين للإدلاء بأصواتهم فى الجمعية العمومية لإبداء الرأى بالموافقة من عدمه على قرار انشاء نقابة فرعية تضم المحاكم الابتدائية ببنها وشبرا الخيمة لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بنظام الإقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.