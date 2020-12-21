التعليم: بنك المعرفة المصري أكبر المكتبات الإلكترونية بالعالم (فيديو)

ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محاضرة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، تتحدث عن فلسفة نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية، وكيفية استخدام بنك المعرفة المصري، وسُجلت المحاضرة بمناسبة افتتاح القناة التعليمية الثانية «مدرستنا 2»، قبل عدة أيام.

بنك المعرفة يضم منابع العلوم الأصلية لناشري العالم

وقال وزير التربية والتعليم في المحاضرة التي نشرها لبنك المعرفة المصري، إنّ بنك المعرفة المصري أكبر المكتبات الإلكترونية على مستوى العالم، إذ قررت القيادة السياسية في مصر أن تأتي بالعلوم من منابعها الأصلية لكل الناشرين حول العالم في مجالات العلوم حول العالم، سواء في الطب والهندسة والاقتصاد والحقوق وعلم النفس واللغة العربية واللغة والإنجليزية، ووضعها في مكان واحد، ويخاطب عموم القراء أو من هم بمراحل التعليم المختلفة.

تعاقد مع أكبر الجهات العلمية لتأليف محتوى إضافي ببنك المعرفة

وقدّم وزير التربية والتعليم خلال المحاضرة، شرحا مفصلا لاستخدامات بنك المعرفة للمراحل التعليمية المختلفة وعموم القراء، موضحا أنّ وزارة التربية والتعليم فيما يخص المحتوى الإضافي الذي يكمل كتاب المدرسة، تعاقدت مع أكبر الجهات العلمية ودور النشر من أجل تأليف المحتوى الإضافي ليكون خاص بالوزارة، وهي وسائل ينتقي منها الطالب ما يساعده لفهم الموضوع الذي يدرسه.

وتابع: «لو الطالب فهم الموضوع كويس هيحل الامتحان 100%، ومش هيكون محتاج يحفظ نماذج كتير، لأن هنا المسألة مش هيكون لها علاقة بالحفظ خالص، لو فهم المفاهيم ونواتج تعلم الدروس هيكون كافي تماما بنظام التعليم الجديد».

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، نسبة الحضور في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، الذي تم في الفترة من 15 وحتى 20 ديسمبر 2020 والتي بلغت 96%، حسب ما أعلن الوزير عبر حسابه على فيس بوك.