طارق شوقي: قرار عدم احتساب الغياب يشمل المدارس الخاصة والحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار عدم احتساب الأيام المتبقية، من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب، لمن يرغب في ذلك، ينطبق على كل أنواع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، فلو ولي أمر الطالب قرر ذلك، فلا تعاقبه المدرسة بكل تأكيد أي كان نوعها، وإن كان المدارس الدولية مثلا، أخذت إجازة العام الجديد مبكرا بعض الشيء عن مدارس الحكومة، وليس لدينا اعتراض على ذلك، والأهم بالنسبة لنا هو إتاحة الفرصة أمام اولياء الأمور لاتخاذ القرار المناسب لهم في إرسال أولادهم إلى المدرسة أو لا، خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم: امتحانات النقل بداية من 10 يناير وحتى 5 فبراير

وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، من تقديم الإعلامي عمرو اديب، والمذاع على شاشة «mbc مصر»، أن عمليات التدريس في المدارس للمحتوى الدراسي ستستمر حتى العاشر من يناير المقبل، وبعد هذا الموعد ستبدأ أمتحانات النقل، مضيفا «فترة الامتحانات خصصنا لها الفترة من 10 يناير حتى 5 فبراير، عشان كل محافظة يقدروا يوزعوا امتحانات السنوات على هذه الفترة، بحيث تكون الأعداد قليلة في أي لحظة من لحظات الإعلان، والأهم أن المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة هيمتحنوا إلكترونيا طبعا في لجان مراقبة مؤمنة وليس في البيوت، ولكن مش في توقيت واحد، وكذلك الشهادة الإعدادية هتمتحن امتحان على مستوى المديرية».

وزير التربية والتعليم: كل الامتحانات حضورية

وأشار إلى أن كل الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول ستكون أمتحانات حضورية، فلن نعتمد على التقييم بالأبحاث أو الامتحان بالبيت، ضمانا لتكافؤ الفرص، وتفاديا للعمل الجماعي ومثل هذه الأشياء، لافتا «وسعنا مدة أيام الامتحانات عشان تكون الأعداد محكومة بالإجراء الاحترازية».

شوقي: بنحاول نخلص المحتوى الدراسي من غير نقصان

واستطرد: «إحنا بنحاول نخلص المحتوى الدراسي من غير نقصان، ونعمل تقييم ينفعنا لما نحب ننتقل للعام القادم، لأننا لو معملناش كدا، هيبقى صعب جدا، لأنك خسرت 5 أسابيع من المحتوى الدراسي الخاص بالسنة اللى فاتت، وبعدين دلوقتي هنخسر أحنا فاضلنا 23 أسبوع، فمينفعشي هذا الكم يفقد، سواء في اننا أذكره أو أعرفه أو أمتحن فيه، وبعديسن أتوقع بقى أني أطلع للعام اللي بعده، كدا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، وفي الجامعة كمان نفس الشيء».

وأكد «شوقي»، لهذا عملنا كل هذه المصادر للتعلم الذاتي التي ستنفعنا الآن لو أحتجناها، ولكن المدارس ما زالت فاتحة والمعلمين بها ومجموعات التقوية مستمرة في عمله، وهذا القرار ليس إلا شيء إضافي عملناه «لتريح أولياء الأمور».