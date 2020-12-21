بعد رفع الغياب بالمدارس.. تعرف على منصات التعليم الإلكترونية للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من القرارات المهمة، بشأن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، حيث أصدر الكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 2020/12/20، الذي يتضمن الإجراءات المتبعة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2021/2020، وينظمها.

وترصد «الوطن»، أهم القرارات التي تضمنها الكتاب الدوري الصادر عن وزير التربية والتعليم، وفقا لآخر المستجدات، مصادر التعليم الذاتي لجميع المراحل، وجداول حصص قناة مدرستنا.

مصادر التعليم الذاتي لطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

ـ القناة التعليمية «مدرستنا 1».

ـ منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

ـ المكتبة الإلكترونية "ذاكر من بنك المعرفة المصري ": https://study.ekb.eg/

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

مصادر التعليم الذاتي لطلاب الصف الثالث الإعدادي

ـ منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

ـ المكتبة الإلكترونية «ذاكر»: https://study.ekb.eg/

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

ـ منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

مصادر التعليم الذاتي لطلاب المرحلة الثانوية

ـ منصة نظام إدارة التعليم: https://lms.ekb.eg/

ـ منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

ـ منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الفترة المتبقية في الفصل الدراسي الأول

ـ السماح للطلاب بعدم الحضور في الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول.

ـ عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب للطلاب الراغبين فقط.

ـ استمرار في عقد دورات التقوية.

ـ فتح المدارس لمن يرغب بالحضور.

ـ متابعة قناة «مدرستنا 1» لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

ـ متابعة قناة «مدرستنا 2» لطلاب المرحلة الثانوية.

ـ إمداد الطلاب بمواعيد بث القنوات التعليمية.

ـ تزويد الطلاب بجداول عرض المناهج لمتابعة المراجعات من خلالها.

ـ توفير اللازم للطلاب لمساعدتهم في الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

ـ عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتباراً من الأحد الموافق 10 يناير 2021.

ـ استمرار الدراسة لمدة 3 أسابيع.

ـ إتاحة الفرصة لإعداد جداول امتحانية يمكن من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الصفوف.

ـ تعقد امتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة.

ـ إعداد اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، يقيم فيه الطالب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كامًلا.

ـ تعقد امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية.

ـ تعقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، وفق الجدول الذي ستعلن عنه الوزارة فيما بعد.

ـ إتاحة دليل المعلم للصفوف من «KG1» وحتى الصف الثالث الابتدائي، على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ـ لا يتم عقد امتحانات تحريرية للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي.

جداول الأسبوع العاشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا»

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي

تردد قناة «مدرستنا» التلفزيونية

ويمكن مشاهدة القناة من خلال ضبط التردد كالآتي:

ـ تردد القناة 12303 أفقي.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ 5/6.