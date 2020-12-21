رسائل وزير التعليم للطلاب: مفيش أبحاث.. ومحدش هيعدي السنة بدون امتحان

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لا تعطل للدراسة في جمهورية مصر العربية، وإنما ما اتخذته الوزارة من إجراءات تأتي من أجل حماية أبنائنا ومعلمينا واستكمال المحتوى التعليمي وإتمام التقييم العادل، موضحًا أن الفصل الدراسي الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة، والتدريس التحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021 ثم يتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير حتى 5 فبراير 2021.

امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير

وأضاف «شوقي»، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، :«نحن أتحنا للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة وبالتالي كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021».

مفيش إغلاق للمدارس.. مفيش تعليق للدراسة

وفي تغريدة أخرى، وجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة لأولياء أمور الطلاب، قال فيها «مفيش إغلاق للمدارس.. مفيش تعليق للدراسة .. مفيش امتحانات من البيت .. مفيش أبحاث بدل الامتحانات.. مفيش حذف من المناهج .. مفيش طالب في مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل».

عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى، أصدرت الوزارة كتاباً دورياً بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020 - 2021، ويتضمن عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب «لمن يرغب فى ذلك» مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، فعلى الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا 1، بالإضافة إلة وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.