«شوقي» عن بنك المعرفة: ثروة كبيرة.. ولو رجعت طالب هكون سعيد.. «فيديو»

ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الضوء على أهمية بنك المعرفة والمنصة الرقمية وأساليب التعلم والتقييم الحديثة التي لجأت لها الوزارة في تطوير المناهج وتطوير العملية التعليمية، وكذلك فلسفة نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية.

وقال وزير التعليم خلال حديثه بمحاضرة نشرها عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، سُجلت بمناسبة افتتاح القناة التعليمية الثانية «مدرستنا 2»، منذ عدة أيام، «أضفنا المناهج ببنك المعرفة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية لكي يستفيد من يدرس باللغات».

الوزير: دارسو الرياضيات لديهم ثروة كبيرة

وأضاف وزير التعليم: «الناس اللي بيدرسوا رياضيات ميعرفوش إن عندهم ثروة كبيرة جدًا في المنصة التعليمية وبنك المعرفة، لإننا روحنا لأكبر شركة بتعمل برنامج رياضيات في العالم، وعلمنا برامج تفاعلية نتعلم فيها الرياضيات عن طريق التجربة المباشرة والتفاعل مع المسائل والمعادلات واتفصل مخصوص للمناهج المصرية، وبيضم بحر من المصادر اللي بتخلينا نتخيل الرياضيات بشكل جديد، وموجود باللغتين العربي والانجليزي».

«بعبع الامتحانات» ومنصة «حصص»

وتابع وزير التربية والتعليم: «اللي انتو شايفينه ده الوزارة اشتغلت عليه 3 سنين وبيعتبر في مصر وبرة مصر مكتبة نادرة جدًا، ولسة في منصة جديدة اسمها حصص هتنزل قريب».

واختتم شوقي حديثه: «كل ده علشان نفهم نواتج التعلم ونكبر ونبقى علماء زي اللي بره مصر، ونبقى أول دولة تلاقي لقاحات للأوبئة الجديدة، وتكتشف طرق جديدة لبناء الكباري وتصنيع المعارف.. مصر لازم تنمو بالمعرفة والعلم وقدرات ولادها.. عاوزين بعبع الامتحانات والحفظ يروح، وكل اللي عاوزينه نفهم الحاجات دي.. ولو أنا شخصيا رجعت طالب هكون سعيد جدًا بكل المصادر اللي لم تكن متاحة من 10 و15 سنة ومازالت مش متاحة في دول كتير.. فإحنا عندنا ثروة كبيرة، وإن شاء الله نفرح بيكو جميعا قريب جدًا».