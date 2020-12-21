وزير الصحة الألماني: لقاح فايزر فعال ضد سلالة كورونا الجديدة

أكد ينس شبان، وزير الصحة الألماني، أن لقاح «فايزر ـ بايونتيك» فعال ضد السلالة الجديدة من كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وشدد «شبان» على أنه لا تأثير للسلالة الجديدة لكورونا على اللقاحات المضادة.

وأكدت الحكومة الألمانية أن لقاحات كورونا فعالة لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس.

كانت بريطانيا أعلنت رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، منوهة إلى أنها أسرع انتشار من «كوفيد 19»، فيما سارع عدد من دول العالم لفرض حظر حركة الطيران مع انجلترا؛ لمواجهة انتقال السلالة الجديدة إليها.