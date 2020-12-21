الري: نرصد مناسيب المياه ورطوبة التربة والتعدي على النيل بالموبايل

طورت وزارة الموارد المائية والري التكنولوجيا الحديثة، لاستخدام الهاتف المحمول «الموبايل» في إدارة الموارد المائية وري الأراضي ومراقبة التعديات على النيل والسحب من الآبار الجوفية ومراقبة الأمطار ومواقع السيول.

يأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي والتي تقوم على دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظوم العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة، بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار، وصولاً لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات المائية الصعبة، وذلك من خلال 254 محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتي الري والصرف.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقع بكفاءة عالية تُمكّن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عبدالعاطي، أنه تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظي والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلي موزعة على إدارات الري بالمحافظات مع مراعاة الأولويات في أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع قطاع الري والإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات قصوى وأولى وثانية وثالثة، وذلك بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادى من منظومة الرصد والمراقبة.

رصد مناسيب المياه على النيل على مدار الساعة

وأكد القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذي القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة وأوتوماتيكية تشمل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب.

استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول النيل

أوضح أنه يتم أيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، كما يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

ضبط مناسيب المياه خلال موسم الأمطار

وقال المهندس أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمتابعة بالوزارة، إن قطاع شئون الرصد والاتصال والمعلومات يقوم بالتنسيق والتعاون مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبه، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلي من خلال برتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتياً، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط مناسيب المياه وإجراء التخفيضات الواجبة خاصة في موسم الأمطار والتعامل الفوري مع أية طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.

وأضاف أن شبكة رصد هطول الأمطار والبالغ عددها 30 محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسية ساهمت بشكل كبير في الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن الطقس السيئ والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد في مارس الماضي «عاصفة التنين»، مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من الأضرار.

وأكد أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة، ومن خلال هذه المحطات يتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ.

وأشار إلى أن إقامة شبكة رصد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات، حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 9 مواقع رصد، بالإضافة للأعمال الجارية لـ6 مواقع والتي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقع على المحطات خلال العام الجاري.