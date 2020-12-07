فاروق الباز: "عندنا في الصحراء الغربية مياه أحلى من نهر النيل"

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن مصر لديها مخزون كبير من المياه الجوفية بالصحراء الغربية، وأن تلك المياه أكثر نقاء من مياه النيل، موضحا أن تلك المياه، تجمعت من أيام الأمطار الغزيرة قديم الزمن، التي كانت تكون أنهارا كثيرة بالصحراء الغربية.

وأكد "الباز"، خلال لقائه عبر "Skype"، مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن ذلك تم تجريبه في منطقة شرق العوينات جنوب غرب مصر، "فالمياه هناك تخرج باردة وجميلة جدا، وخالية من الأملاح تماما وأنقى من مياه نهر النيل، التي جاءت من رحلة طويلة من أثيوبيا إلى السودان حتى وصلت مصر.

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن قارة افريقيا وكل قارات الجنوب، تنزح شمالا منذ سنوات طويلة، فبعد أن كانت قريبة في السابق من خط الاستواء، وتسبب ذلك في اتجاه دول هذه القارات ومنها مصر إلى التصحر، وهذا ما يعني أن المنطقة العربية بأكملها كان بها أنهار وخضرة وحيوانات، ولكن بعد ذلك قلت الأمطار وانتشرت الصحراء، بعد الابتعاد عن خط الاستواء، لدرجة أن مصر كان بها أمطار غزيرة دائما قبل القدماء المصريين.

وعلى صعيد آخر أشار إلى أن تفشي فيروس كورنا المستجد بأمريكا أسوأ من أي بلد آخر، قائلا: "الكورونا في أمريكا أوحش من أي بلد أخرى، وأنا محبوس في البيت أنا ومراتي وحتى بناتي ما بشفهومش، ومحبوسين ولا نتحرك على الإطلاق".