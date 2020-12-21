عاجل.. الإفراج عن البحارة المختطفين في نيجيريا

أطلق قراصنة سراح بحارة بينهم مصريين بعد مرور 25 يومًا على اختطافهم، بعد سداد مبلغ مالي فدية وتدخل صاحب المركب الذي كان على تواصل دائم مع المختطفين وذويهم لحل الأزمة، تزامنًا مع تدخل الخارجية المصرية واللبنانية في الأزمة لحلها.

و تقول شروق شوقي شقيقة سعد شوقي، ضابط بحري ثان ابن محافظة الجيزة إن شقيقها تواصل معها وأكد أنه بخير هو وزملاءه وأنهم وصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا بعد إطلاق سراحهم.

و تابعت: "الفضل يرجع لله عز وجل في عودة شقيقي وزملاءه وعدنان الكت صاحب المركب اللبناني الذي لم يهدأ وكان على تواصل دائم معنا وأشكره على ما بذله من جهد طيلة 25 يومًا" مشيرة إلى تواصل الخارجية معها وأخبرتها أن المعنيين يعملون جاهدين لحل الأزمة .

في المقابل قال عدنان الكت صاحب المركب اللبناني لـ"الوطن" إن البحارة جرى الإفراج عنهم اليوم مقابل دفع فدية موضحا أن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب و هي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين ".

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفين حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.