تجديد حبس سفاح الجيزة 15 يوما

وسط إجراءات أمنية مشدده حضر المتهم قذافي فراج والمعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة» إلى المحكمة، وبالعرض على قاضي المعارضات داخل غرفة المداولة قرر تجديد حبسه 15 يومًا في اتهامه بقتل 4 أشخاص ودفنهم في محافظتي الجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الجرائم تنوعت بين السرقة والنصب وانتحال أسماء أخرى.

بداية الواقعة كانت بتلقي نيابة الهرم بلاغًا من أحد المواطنين بشأن اختفاء شقيقه رضا عبد اللطيف، محاسب، منذ عام 2015 ، وأضاف في بلاغه أن القذافي فراج والمحبوس حاليًا داخل سجن استئناف القاهرة لقضاء عقوبة الحبس سنه في قضية سرقة ارتكبها في الإسكندرية، وراء اختفاء شقيقه وانتحال اسمه.

وعلى الفور، استدعت النيابة العامة المتهم من محبسه، وكشفت التحقيقات أن المتهم محبوس حاليًا باسم صديقة المتغيب رضا عبد اللطيف.

المتهم يعترف بقتل صديقه

وبمواجهة المتهم بأقوال شقيق المجني عليه، اعترف المتهم بأنه وراء اختفاء «رضا»، وأضاف بأنه تربطه صداقة بالمجني عليه وكان يرسل له مبالغ مالية بلغت 8 ملايين جنية لكي يستثمرها في مجال المكتبات، وفي عام 2015 أبلغه المجني عليه بأنه سينزل مصر ويريد أمواله لكي يستثمرها في العقارات.

وذكر المتهم أن الأموال لم تكن متوافرة لخسارتها، وعندما حضر «رضا» دس السم له في وجبه عشاء، وقام بعد ذلك بضربه على رأسه حتى تأكد من وفاته، ثم حمله في حقيبة سفر كبيرة ودفنه في شقته بمنطقة العشرين في بولاق الدكرور.

وبانتقال قوة أمنية إلى عنوان المتهم وبالحفر تم العثور على جثة «رضا»

المتهم يعترف بقتل زوجته وشقيقتها

وبالتحقيق مع المتهم في اختفاء اشخاص كانت تربطهم به علاقة، اعترف بقتل زوجته «فاطمة» بهدف سرقة مبلغ 350 ألف جنيه منها، ودفنها أيضًا في نفس الشقة، كما اعترف بقتل شقيقة زوجته الثانية ودفنها في ذات الشقة، وذلك بسبب إلحاحها في الزواج منه أو فضح علاقتهما أمام شقيقتها التي تزوجها.

قتل فتاة في الإسكندرية بسبب 45 ألف جنيه

وبتطوير مناقشة المتهم، تبين أنه قتل أيضًا فتاة كانت تعمل لديه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، بسبب طلبها سداد مبلغ 45 ألف جنيه كان المتهم أخذها منها نظير الزواج منها، ولكن بعد إلحاحها على الزواج ورفضه طلبت منه سداد المبلغ، فتخلص منها بالقتل ودفن جثتها في مخزن للأجهزة الكهربائية.

وبعد استخراج الأربع جثث، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وبالعرض على قاضي المعرضات جدد حبسه 15 يومًا.