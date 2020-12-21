رئيس «الأعلي للإعلام» يشيد بالمشروعات التنموية في بورسعيد

أشاد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالمشروعات التنموية التي تمت في بورسعيد وجعلت منها محافظة رائدة استحقت الفوز بجائزة أفضل محافظة عربية، وتفقد خلال زيارته المحاففظة، اليوم، سوق الأسماك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كما تفقدا سوق البازار المواجه له والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة والانشطة المتعددة.

واستمع من المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مختلف المشروعات التنموية الأخرى بالمحافظة، وأشاد "جبر" بالمستوي الحضاري والشكل الجمالي المتميز التي اصبحت عليه بورسعيد كواحدة من أجمل المدن في مصر.

ويشارك رئيس الأعلى للإعلام في ندوة حول مسيرة بورسعيد من مدينة قاهرة للعدوان إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية وحجر زاوية في بناء الشخصية المصرية بحضور اللواء دكتور مصطفي كامل، محافظ بورسعيد الأسبق.

وفي سياق آخر، افتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة، ومحافظ بورسعيد والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الملتقي التوظيفي الأول للجامعة بالمركز الثقافي بديوان عام المحافظة، بحضور النائب حسن عمار عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة.

وحرص وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة علي الإستماع إلى فرص العمل التي يوفرها الملتقى، وكذلك الوظائف المتاحة للحاصلين علي الشهادات الجامعية.

وطالب الوزير الشركات بالتعاون مع القوي العاملة، مؤكداً أن مديرية بورسعيد تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة علي تأهيل الشباب لسوق العمل، وسلم "سعفان" وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 شهادة "أمان المصريين"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.