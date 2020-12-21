دينا عن تصريح زينة «أنا مش فستان وليا قيمة»: «مش فاهمة بتقول إيه»

«أنا ليا قيمة.. أنا مش فستان»، تصريح صادم للفنانة زينة، جاء في معرض ردها على أسباب تغيبها عن حضور المهرجانات السينمائية في مصر، وبالأخص مهرجاني القاهرة والجونة السينمائيين في دوراتهما الأخيرة؛ إذ أكدت أن حضورها لأي مهرجان سينمائي مرتبط بتكريمها أو اختيارها لتكريم زميل أو زميلة لها، أو مشاركتها في أحد لجان التحكيم.

وعلقت الفنانة دينا التي تُعد من أكثر الفنانات حرصا علي حضور المهرجانات السينمائية علي تصريحات زينة، قائلة: «أعتقد أن زينة لا تستوعب معنى كلامها؛ لأن فساتين النجمات جزء لا يتجزأ من المهرجانات المصرية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المهرجانات لا يجب حصرها في حفلي الافتتاح والختام فحسب، لأن القيمة الحقيقية تكون في فعاليات المهرجان نفسه».

وأضافت دينا لـ «الوطن»: «زينة محتاجة تفهم إن المهرجان مش فستان، هي ممكن متجيش حفل الافتتاح بما إنها متضايقة تكون فستان، بس ممكن تحضر الفعاليات لأنها هتستفيد كتير منها، ولو حضرت مرة مش هتبطل تروح مهرجانات».

وتابعت الراقصة الاستعراضية: «نرى أفلاما دولية في مختلف المسابقات، ونحن نشاهد بأعين الفنانين وليس الجمهور العادي، حيث نستفيد ونكتسب خبرات في أثناء المشاهدة، وبعيدا عن هذه الجزئية، فالمهرجانات فرصة للتلاقي والتعارف بين الثقافات المختلفة».

وكشفت دينا عن حضور ما يُشبه «الكورس» للعالم الراحل أحمد زويل، في أحد دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ إذ أكدت استفادتها من هذه الجلسة التي حضرتها رغبة في اكتساب خبرات عديدة.

وفي سياق مختلف، أعلنت دينا انتهائها من تصوير دورها في مسلسل «سكن البنات»، الذي ينتمي إلي نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، المعروض حاليا، ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنة فضالي، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وشيما الحاج، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.