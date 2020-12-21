هبة الأباصيري ترتدي الحجاب في حوارها مع الداعية رمضان عبدالمعز

حرصت الإعلامية هبة الأباصيري على ارتداء الحجاب خلال تسجيل أحد الحلقات الخاصة ببرنامجها It's Show time، مع الداعية رمضان عبدالمعز.

وظهرت هبة الأباصيري بالحجاب طوال الحلقة التي تحدثت خلالها عن الدين وأحوال المجتمع بتفاصيله، ومن المقرر إذاعتها في التاسعة مساء اليوم، على قناة cbc.

يأتي لقاء «عبد المعز» بعيدا عن الفتاوى وعلوم الدين، وإنما حوارعن تكوين شخصيته ونشأته ورحلته الطويلة لنيويورك بعد دراسته بالأزهر، وكيف تأثر بوالده وسر نجاحه حتى الآن، ومواقفه مع الآخرين، وتعامله مع القضايا الحياتية التي نعيشها خلال الفترة الحالية، فضلا عن أغرب المواقف التي تعرّض لها على الهواء، وتعليقه على أزمة وباء كورونا الحالي.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في الواحدة بعد منتصف الليل؛ إذ تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات، سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبدالرحمن وإخراج أحمد السيد.

وتعتبر هبة الأباصيري من أهم الإعلاميات في الوسط الفني، وحاورت كبار نجوم الفن والمجتمع خلال برنامجها، وبدأت حياتها المهنية كمذيعة في شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ثم انتقلت بعدها لتقدم برنامج «النجم الشيف» على شاشة قناة Mbc، ثم برنامج «مذيعة من جهة أمنية» على التليفزيون المصري، ومنه إلى قناة الحياة الفضائية، حيث قدمت برنامج «كش ملك».