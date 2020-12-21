نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء مبادرة شباب يدير شباب (صور)

أستقبل حازم عمر نائب، محافظ قنا، أعضاء مبادرة " شباب يدير شباب" في مكتبه اليوم، وهي المبادرة التي دشنها وزير الشباب والرياضة علي مستوي الجامعات والمحافظات، بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن إقامة لقاءات دورية بالشباب في محافظة قنا من شأنها تنشيط السياحة الداخلية، وتوعية كبار السن في كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد نائب المحافظ، دعم المحافظة لهذه المبادرات وتذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب علي المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة، لافتا إلى حرص المحافظة على تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة تخدم سوهاج، ونشر الثقافة الرياضية.

وأوضح منسق المبادرة أن (YLY) تضم عدة لجان تنقسم إلى لجان "العلاقات العامة، الموارد البشرية، التنظيم" وتنظم وزارة الشباب والرياضة مجموعة من المعسكرات التدريبية للشباب المشاركين بالمبادرة لإعدادهم، وصقل مهاراتهم.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى التواصل والعمل مع الشباب ومن أجلهم، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع، وكذلك إتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة، وبناء وتنمية قدرات الشباب، وتفعيل كافة المبادرات والمشروعات الشبابية.