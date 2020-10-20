منها شغلك من بيتك.. مبادرات وزارة الاتصالات لتمكين الشباب من فرص العمل

تقدم وزارة الاتصالات بشكل مستمر عددًا من الفرص والمبادرات، وذلك بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد، وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

وتستعرض "الوطن" المبادرات التي تقدمها وزارة الاتصالات لتمكين الشباب من فرص العمل مثل مبادرة مستقبلنا رقمي وشغلك من بيتك، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مبادرة شغلك من بيتك

وتستهدف المبادرة تشجيع العمل الحر والعمل عن بعد من المنزل، وتشترط المبادرة للراغبين في الانضمام أن يكون لديه القدرة والمهارة الكافية للعمل عن بعد، وأن يكون لديه خبرة في مجال عمله عن طريق العمل في نفس المجال سابقًا على أرض الواقع.

ويمكنك الحصول على تدريب مجاني على منصة "مهارة تك" للتعلم عبر الإنترنت، وللتعرف على كيفية البدء في العمل المستقل والعمل عن بعد من خلال استكشاف دورات العمل المستقل التي يتم تقديمها باللغة العربية ومترجمة إلى لغة الإشارة، إضافة إلى العديد من الدورات الفنية للتخصصات الفنية المطلوبة بشدة في منصات العمل الحر المختلفة.

وتقدم المبادرة مجانًا الآتي:

- تدريب أون لاين في مجال العمل الحر Freelancing.

- لقاءات أسبوعية للإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

- استشارات فنية من خلال خبراء في المجال.

- محاضرات تفاعلية أون لاين.

ويمكنك التسجيل بالمبادرة من هنــــــا، ومتابعة اللقاءات الأسبوعية عبر صفحة الفيسبوك من خلال الرابط: facebook.com/ITIFreelancingZones

ثانيًا: مبادرة مستقبلنا رقمي

تفاصيل المنحة:

- fwd هي منحة دراسية مُدتها 18 شهرًا ومَسارات برنامجها في تخصصات ثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، وهي مَفتوحة للمتقدمين من خلال موقع المبادرة.

- في كل تخصص يمكن للمتدرب التقدم والانضمام إلى مسارات مختلفة.

- تختلف مَسارات fwd من حيث المدة الزمنية ومدى تقدم محتواها بناءً على المستوى المستهدف ومستوى صعوبة المحتوي التدريبي والتطبيقي ومهارات العمل.

- تستهدف fwd الشباب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحتى المحترفين ذوي المستوى المتقدم ممن يسعى لاكتساب مهارات وممارسات العمل عن بُعد.

معايير الانضمام للبرنامج:

1. معايير الانضمام إلى مسار التحدي في أي من التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

- الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

- الشغف لتعلم مجالات التكنولوجيا الجديدة والمهارات الأساسية للعمل المستقل والعمل عن بعد.

2. معايير الانضمام إلى المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

- الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا.

- المعرفة أو الخبرة العملية في مجال تخصصهم ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التقنية المحددة للمسار الذي ينضمون إليه.

ويمكنك الاختيار من بين المسارات المتاحة من هنـــــــا.

ثالثًا: مبادرة فرصتنا رقمية

"فرصتنا.. رقمية" هي أحد المبادرات التنموية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات المصرية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر لتعزيز مساهمة تلك الشركات في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبشكل يعزز من تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية، وذلك تحت مظلة استراتيجية "مصر الرقمية".

وتتيح مبادرة "فرصتنا.. رقمية" منصة إلكترونية لطرح المشروعات القومية للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها وذلك بنظام المناقصات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

وتوفر المنصة إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بما فيها شفافية الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها.

كيفية التقديم للفرص على المنصة:

أولًا: يجب أن تكون الشركة مسجلة ومعتمدة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ويمكنك الدخول على قاعدة بيانات الهيئة من خلال الرابط التالي: https://login.itida.gov.eg.

ثانيًا: يتم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر للشركة للتقدم للفرصة / المشروع، علمًا بأنّ البيانات والمعلومات المتاحة عن الفرص يمكن الاطلاع عليها دون الحاجة إلى التسجيل.​