مدرسة كندية تعلن تدريس اللغة العربية بعد مبادرة «اتكلم عربي»

أعلنت مدرسة «فيلوباتير كولدج» الكندية، والواقعة بمدينة مسيساجا في مقاطعة أونتاريو، عن عزمها تدريس اللغة العربية كمادة في المنهج الدراسي لمن يرغب في تعلم اللغة العربية، وذلك بعد إطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة «اتكلم مصري» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أن هناك تعاوناً بين وزارة الهجرة ومنصة «تيك توك» وذلك بعد حملة «مفيش زي مصر» التي أطلقتها الوزارة عام 2019 وتجاوزت 30 مليون مشاهدة، وقد حققت تفاعل ومشاركة المصريين بالخارج مع حملة «اتكلم عربي» على منصة «تيك توك» يصل إلى 18 مليون مشاهدة منذ إطلاقها.

وتم تدشين مبادرة «اتكلم عربي»، في طار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، إيمانًا من وزارة الهجرة، بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر.

ويعتبر إطلاق حملة «اتكلم عربي»، على منصة «تيك توك»، بسبب اشتراك عدد كبير من شباب مصر والعالم أجمع متفاعلون عليه، ووصلت إلى 8 ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاق الحملة، بما يحقق رواجًا إقليميًا ودوليًا واسعًا للمبادرة الرئاسية.

وأعربت الوزارة عن فخرها بالمصريين بالخارج بأنهم مندمجون بالمجتمعات الغربية وثقافاتها، منوهة بأنه من الضروري عدم نسيانهم العربية وهويتهم المصرية وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومبادئهم.

وأشارت إلى أن التفاعل مع المبادرة ليس فقط عبر منصة «تيك توك»، ولكن منذ اللحظة الأولى في الحصول على الرعاية، ومنذ إطلاقها على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان هناك المزيد من التفاعل.

وطلبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، من الجميع تغيير إطار الصورة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما أن الشباب في الخارج وأسرهم تفاعلوا مع تلك المبادرة، مثمنة على حرص تلك الأسر لتحدثهم مع أبنائهم باللغة العربية خلال وجودهم في المنزل، ويعتبر ذلك أمانة وطنية.