الهجرة تهنئ خبيرا مصريا لفوزه بجائزة «محمد ربيع ناصر» للبحث العلمي

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية توزيع جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، في دورتها الثالثة للعام الحالي 2020.

منح وزيرة الهجرة درع التكريم خلال توزيع جوائز محمد ربيع ناصر

وشهدت الدورة الحالية منح وزيرة الهجرة درع التكريم لجهودها في مؤتمرات «مصر تستطيع»، والاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج لدعم جهود الدولة، بجانب المبادرات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، بالمشاركة مع وزارات ومؤسسات الدولة.

جاءت الفعالية بحضور نخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات ورجال الإعلام والسياسيين، والتي أثمرت عن فوز أحد علمائنا المصريين بالخارج بالجائزة الأولى، وكذلك تكريم الفريق مهاب مميش مستشار السيد رئيس الجمهورية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونخبة من العلماء والشخصيات البارزة.

السفيرة نبيلة مكرم: الوزارة حريصة على فتح باب التواصل بين علماء مصر بالداخل والخارج

ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بما يقوم به الباحثون المصريون في شتى المجالات، مؤكدة أن الوزارة حريصة على فتح باب التواصل بين علماء مصر بالداخل والخارج، في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، مؤكدة أن القيادة السياسية تثق في وعي الشعب المصري، وأن التعليم يساهم في تحقيق ما نصبو إليه من نجاحات، وأن الشخصية المصرية قادرة على تحدي الصعاب وإنجاز المستحيل.

كما هنأت وزيرة الهجرة الفائزين بالجائزة في فروعها المختلفة، وأشادت بمشاركة الدكتور أيمن الباز، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد خبرائنا في مجال الذكاء الاصطناعي، والفائز بالجائزة عن فرع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

د.أيمن الباز: المستقبل سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلينا الاستعداد جيدا

وفي كلمته عن بُعد، أوضح الدكتور أيمن الباز، أهمية البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، مؤكدا أن المستقبل سيشهد اعتمادا موسعا على هذه التقنيات، وعلينا الاستعداد جيدا وتدريب كوادر.

وفي السياق ذاته، توجه الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، بالشكر للوزيرة نبيلة مكرم، على جهودها البناءة ورعايتها للشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمصريين بالخارج، فضلا عن دورها في دعم الهوية العربية وإطلاقها مبادرة «اتكلم عربي»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع ربيع أن الجائزة تخصص للباحثين المتميزين تقديراً لدورهم فى خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم المتميزة في مجالات كالعلوم الطبية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية التطبيقية، بالإضافة لتكريم سيدات وفتيات خدمن المجتمع.