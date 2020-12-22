قصة البابا مرقس الـ8 الذي نقل المقر البابوي للكنيسة المرقسية بالأزبكية

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، تذكار وفاة البابا مرقس الثامن، البطريرك الـ108 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب «السنكسار الكنسي»، حيث إنه حسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 13 من شهر كيهك لعام 1737 قبطي.

ويدون «السنكسار»، أنه في مثل هذا اليوم عام 1809 ميلادي، توفي البابا مرقس الثامن، الذي ولد في مدينة طما في مديرية جرجا بمحافظة سوهاج، باسم يوحنا، وترهبن في دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وجلس على الكرسي البابوي في 2 أكتوبر 1796 ميلادي، وظل على الكرسي البابوي 13 سنة وشهران و19 يوم، واتخذ من حارة الروم والكنيسة المرقسية بالأزبكية مقرا بطريركيا له، وعاصر كل من «السلطان عبدالحميد، وإبراهيم بك، ومراد بك، والاحتلال الفرنسي، ومحمد علي الكبير».

السنكسار: في أيام البابا مرقس الثامن جاءت الحملة الفرنسية على مصر

وبحسب ما ذكر في «السنكسار»، ففى أيام البابا مرقس الثامن جاءت الحملة الفرنسية على مصر، وحدثت مواقف مؤسفة ومظالم للكنيسة وللأقباط، ومن أمثلة هذه النكبات التي حاقت بهم حرق الكنيستين العليا والسفلى بحارة الروم.

كما أنه في أيام البابا مرقس الثامن، تم نقل المقر البطريركي من حارة الروم إلى حارة الأزبكية، حيث نجح المعلم إبراهيم الجوهري في أخذ فرمان ببناء كنيسة بالدرب الواسع وبناء مقر بطريركي، وقام أخوه المعلم جرجس بإتمام هذا المشروع وتم نقل مقر البابا إلى هذه الكنيسة التي أطلق عليها اسم كاتدرائية الكاروز مارمرقس، فعرفت باسم الكنيسة المرقسية.

السنكسار: البابا مرقس الثامن كتب بعض القوانين الخاصة بصلوات الكنيسة

وكان البطريرك الـ108 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عالمًا، فكتب بعض القوانين الخاصة بالأنظمة الواجب إتباعها بالكنيسة أثناء إقامة الصلوات، وامتاز عهده برجال عظام أمثال: الأنبا يوساب الأبح أسقف جرجا وأخميم، المعلم جرجس الجوهري، المعلم ملطي، الجنرال يعقوب، وتوفي سنة 1809م، ودفن في مقبرة البطاركة بالأزبكية وهو أول بطريرك دُفِنَ فيها.

و«السنكسار»، وهو كتاب يحوي سير القديسين وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.