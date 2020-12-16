وائل الفشني يغني قصيدة «يا صديقي» بالصوفية لـ البابا شنودة

كشف المطرب وائل الفشني، عن تحضيره لأغنية جديدة من أشعار البابا شنودة الثالث، وهي قصيدة «يا صديقي»، مؤكدا أن كلمات القصيدة صعبة في التلحين، لذلك استخدم 3 ألحان لها، بالتعاون مع محمود حسين كامل، الذي اشترك معه في لحن من الثلاثة، وساعده في الآخر.

وأضاف الفشني في تصريحات لـ«الوطن»، أن لحن القصيدة يميل إلى اللون الصوفي الممزوج بالتراث القبطي، مشيرا إلأى أنه يهدف من ذلك الأمر، توجيه رسالة لنبذ التعصب بين طوائف الشعب المصري المسلمين والمسيحيين.

وعن موعد طرح الأغنية، قال إنها ستكون ضمن أحداث فيلم «البابا»، الذي تنتجه شركة الريماس للإنتاج الفني، ومن المقرر أن يعرض في عام 2021، وينتهي الفشني اليوم، من تسجيل الأغنية ووضع عليها اللمسات النهائية.

وتقول بعض كلمات القصيدة: «يا صديقي لست أدري ما أنا أو أتدري انت ما أنت هنا أنت مثلي تائه في غربة وجميع الناس أيضًا مثلنا نحن ضيفان نقضي فترة ثم نمضي حين يأتي يومنا عاش آباؤنا قبلًا حقبة ثم ولى بعدها آباؤنا قد دخلت الكون عريانًا فلا قنية أملك فيه أو غنى وسأمضي عاريًا عن كل ما جمع العقل بجهل»