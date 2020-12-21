إنشاء 37 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إنشاء عدد 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصلاً دراسياً بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليوناً و620 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية، التي يجري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجري تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020، على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.