ذكرى افتتاح أول جامعة مصرية 1908 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تليفزيونياً، بعنوان «حدث في مثل هذا اليوم اليوم 21 ديسمبر ذكرى افتتاح الجامعة المصرية عام 1908».

وجاء في التقرير، أنه في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر عام 1908 افتتاح الجامعة المصرية، حيث افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني الجامعة المصرية، أول جامعة أهلية في مصر والمعروفة الآن باسم جامعة القاهرة، وأنه في مطلع القرن العشرين ارتبط الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني بمعارضة سياساته التعليمية والمطالبة بتعليم وطني يشمل المصريين.

أولى محاولات إنشاء جامعة تبناها أحمد باشا المنشاوي

وأضاف التقرير، أن أولى المحاولات لإنشاء جامعة كانت فردية تبناها أحمد باشا المنشاوي لكن وفاته حالت دون تنفيذ الفكرة، ثم تجدد الحلم بدعوة أطلقها رواد الحركة الوطنية «مصطى كامل، محمد فريد، وسعد زغلول» إلى الاكتتاب لإنشاء جامعة بأموال المصريين.

مصطفى الغمراوي أول المتبرعين بـ500 جنيه

وتابع التقرير، أنه في عام 1906 كان مصطفى بك الغمراوي أحد الأعيان أول المتبرعين بمبلغ 500 جنيه وتدفقات التبرعات من الوجهاء والأمراء وتم انتخاب لجنة تحضيرية تضم «سعد زغلول، قاسم أمين، وحسن سعيد» لإنشاء الجامعة المصرية.

أحمد لطفي السيد أول رئيس للجامعة

وأشار التقرير إلى أنه في مثل هذا اليوم حضر الخديوي عباس حلمي الثاني ورجال الدولة والمجتمع حفل الافتتاح وفي مساء اليوم نفسه أُلقيت أول محاضرة واختير أحمد لطفي السيد أول رئيس للجامعة، وكانت المحاضرات تُقام في قاعات خارجية منها مجلس شورى القوانين، نادي المدارس العليا، إلى أن تبرعت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بـ6 فدادين لبناء مقر دائم للجامعة وتم وضع حجر الأساس سنة 1914.

وأوضح التقرير أنه في مارس 1925 تحولت الجامعة من أهلية إلى حكومية وفي سنة 1940 تغير اسمها لجامعة فؤاد الأول، وجاءت ثورة يوليو ليطلق عليها اسمها الحالي جامعة القاهرة.