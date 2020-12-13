جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة القاهرة، اليوم، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021/2020، على أن يتم تلقي الطعون غدًا الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب، فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

الخشت: عدم استخدام الدعاية الحزبية أو الدينية

ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم، على مستوى الجامعة.

وانطلقت أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2020، الخميس الماضي، بفتح باب الترشح لها، من خلال سحب استمارات التقدم بإدارة رعاية الشباب بكل كلية، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية والمشرف على اللجنة العليا المكلفة بمتابعة أعمال الانتخابات بالجامعات، إن هناك غرفة عمليات مركزية، تعمل على متابعة أعمال الانتخابات بمستوى الكليات بالجامعات على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أنه تم التنبيه على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتشديد على الالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي.