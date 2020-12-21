34 نائبا يحتفظون بمقاعدهم في برلمان 2021 عن القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

من بين 100 عضو يستقبلهم مجلس النواب بدءً من الغد عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2020-2026، يحتفظ نحو 34 نائبًا بمقعدهم النيابي فى المجلس الجديد.

وتنشر «الوطن» أسماء النواب الـ34 الذين احتفظوا بمقاعدهم، وهم محمد ماهر، وإيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والقائم بأعمالها في دور الانعقاد الأخير، وإيهاب العمدة، والدكتور محمد سليم، وأحمد سمير الذي شغل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وأحمد زيدان، ومحمود بدر، وشادية خضير.

وشملت قائمة الـ34 عضوًا أيضًا سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، وماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، وعاصف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسن عمر، ومحمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية، وسامر التلاوي، وفخري طايل، وأحمد الخشن.

وتضمنت القائمة أيضًا شيرين القشاش، ومها شعبان، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، ومحمد زايد، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد المرشدي، وهالة أبو السعد وكيل وكيلا لجنة المشروعات المتوسطة ،ورشا رمضان وكيل لجنة التضامن، وميرفت اليكسان، والدكتورة ليلى أبو إسماعيل، ويسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وأحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي فى أحد أدوار الانعقاد بالفصل التشريعى الأول، إضافة إلى عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة، وغادة عجمي النائبة عن كتلة المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن تستخرج ابنة النائب الراحل فوزي إسماعيل يوسف فتى وشهرته «فوزى فتى» كارنيه العضوية باعتبارها العضو الاحتياطي لوالدها في القائمة الانتخابية .

كانت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب قد أبلغت النواب الفائزين بالمقاعد الفردية والقوائم في انتخابات مجلس النواب 2020 - 2026 وعددهم 568 نائبًا، باستقبالهم بدءً من غد الثلاثاء لاستخراج كارنيهات العضوية.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت على مدار الفترة الماضية الأوراق المطلوبة من النواب الفائزين، بموجب الخطاب الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم .

ومن المقرر أن يستقبل البهو الفرعوني بمجلس النواب غدًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة بعد العصر النواب الفائزين عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.