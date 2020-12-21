«الإنتاج الحربي» و«التنمية المحلية» يطوران مخلفات بلدية بالمنزلة

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية بشأن تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة بالمحافظة، ولذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الدقهلية.

ووقع على العقد الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار محافظ الدقهلية، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب والمهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكّد وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر اليوم، أنَّ توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وعن هدف توقيع العقد، قال وزير الإنتاج الحربي، إنَّ شركات وزارة الإنتاج الحربي التابعة ستنفذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمصنع المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك لإنتاج السماد العضوي وإنتاج الوقود البديل شاملاً كل خطوط الفرز والإنتاج والأعمال الإنشائية والمدنية طبقًا للمواصفات الفنية القياسية، على أن يتمّ ذلك من خلال استخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين اللازمين لحسن سير العمل مع اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمان الصناعي، وكذلك الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيما أوضح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنَّ هذا البروتوكول يأتي استكمالًا للدور الذي بذلته الوزارة للتخلص من أكبر مقلب عشوائي بمصر بمنطقة «سندوب»، حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية، التي كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن/ يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

ونوه «شعراوي» بأنَّه بجانب ذلك سيتمّ استكمال العمل في تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمة 450 طناً/ يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020 - 2021، إضافة إلى دعم المحافظة بـ10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة، مشيراً إلى أنَّ هذا التطوير يأتي في إطار دور الوزارة، طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات البلدية الصلبة ورفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنَّه سيتمّ الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ هذا المشروع وتطوير مصنع المنزلة ومراجعة المواصفات الفنية للأعمال الإنشائية والميكانيكية، مبينًا أنَّ الوزارة بموجب هذا العقد ستُشكل لجنة مشتركة من أطراف العقد واستشاري الجهة المالكة لاستلام وفحص الأصناف محل العقد المخطط تنفيذها وتوريدها وتركيبها على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية.

وبيّن وزير التنمية المحلية، أنَّه سيتمّ تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف وهي: وزارة التنمية المحلية ويكون تمثيلها باللجنة لمتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بالفحص والاستلام وتذليل المعوقات، ووزارة الإنتاج الحربي ويكون تمثيلها باللجنة عضواً فنياً، لمتابعة مراحل التنفيذ والاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال حتى تتمكن المحافظة من تشغيل المشروع، ومحافظة الدقهلية ويكون تمثيلها باللجنة، عضواً فنياً، للتأكّد من تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمقدمة من الاستشاري التابع لها إلى جانب الاستلام الابتدائي والنهائي.

من ناحيته، أشار أيمن عبدالمنعم مختار محافظ الدقهلية، إلى أنَّ المحافظة سوف تذلل كل العقبات والتي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة لشركات وزارة الإنتاج الحربي العاملة بموقع المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث ستستخرج المحافظة كل التصاريح والتراخيص والموافقات المطلوبة وتخصيص الموقع وتسليمه خالياً من الموانع وكذلك توفير مصدر للكهرباء/ المياه على مدار 24 ساعة يوميًا.

وأكد وجود تعاون مثمر بين الأطراف الثلاثة في مختلف المجالات، مضيفًا أنَّ التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطن بالمحافظة، وذلك لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة، وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، إنَّ هذا التعاون المشترك يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات، والتي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم، مشيراً إلى حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ الكثير من المشروعات بمحافظة الدقهلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.