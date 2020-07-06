عاجل.. وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى

رحل عن عالمنا الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين.

والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.

وأعلن محمد الباكر، المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وفاة الفريق العصار، قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون توفي إلي رحمة الله تعالي الفريق الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، مساء اليوم.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، "فقدت مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً، وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".