3 كتب جديدة لـ«دي بونو» تصدرها نهضة مصر.. بينها «أحذية التفكير الستة»

أصدرت دار نهضة مصر للنشر، 3 كتب جديدة لرائد التفكير الإبداعي في العالم، إدوارد دي بونو؛ وهي: «علم نفسك كيف تفكر، أحذية التفكير الستة، والتفكير الجانبي».

وتتطرق الكتب الثلاث إلى شرح طرق أساليب التفكير وتقديم أدوات تساعد القارئ على تنمية مهاراته الفكرية وتواصله مع الآخرين، ويشرح دي بونو في كتاب «علم نفسك كيف تفكر»، أنّ التفكير السليم يرتكز على عملية مكونة من 5 مراحل يمكن لأي شخص تعلمها بسهولة، وتمكن هذه العملية أي إنسان من تقييم أهدافه، وترتيب المعلومات المتاحة لديه، وتحديد خياراته، واتخاذ القرارات، وأخيرًا تحويل الأفكار إلى أفعال. كما يقدم هذا الكتاب نصيحة رائعة لأي شخص يريد التعامل بفاعلية مع الحياة بسرعة وكفاءة.

أما في كتاب «أحذية الفعل الستة» يقدم دي بونو، 6 أساليب للفعل، ويرمز لها بـ6 أحذية لها ألوان وأشكال مختلفة، ودلالات رمزية لأساليب التصرف المختلفة للتعامل مع المواقف الحياتية واتخاذ الأفعال المؤثرة.

وفي كتابه «التفكير الجانبي» الذي يعد مرجعًا عمليًّا لأساليب التفكير الإبداعي؛ يعمل الكاتب على توجيه القارئ إلى تخطي أسلوب التفكير الرأسي الجامد إلى أسلوب التفكير الجانبي الذي ينطوي على قدر كبير من الإبداع.

ومن المعروف أنّ دي بونو، عالم نفس وطبيب شهير من مواليد مالطا عام 1933م، حاصل على الدكتوراه من كلية مالطا الملكية، أكمل دراسته في جامعة أكسفورد، وحصل على أكثر من وسام شرف، وتميز في علم النفس والفيسيولوجيا، ولم يقف عند هذا الحد، بل تابع دراسته ونال الدكتوراه في الفلسفة، وشيّد مدرسة التفكير مع «مايكل هيويت - جليسون» عام 1979، وألف نحو 85 كتابًا تمت ترجمتها لنحو 46 لغة.

وهذه الإصدارات لا تعد الوحيدة لدار نهضة مصر للنشر في مجال التنمية الذاتية؛ إذ تحرص الدار على ترجمة العديد من الأعمال في هذا المجال، منها «مدرب الحياة الذكي» و«مهارات التواصل الذكي» لجيل هاسون، و«قبعات التفكير الست»، الذي يعد أكثر كتب دي بونو شهرة.

وتأتي هذه الإصدارات حرصًا من الدار على رفع وعي الشباب وتمكينهم من تنمية قدراتهم من خلال تزويدهم بأفضل الكتب العالمية المترجمة إلى العربية في مختلف المجالات.