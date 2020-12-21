«الصحة» توضح الفئات المحرومة من لقاح كورونا والأكثر أولوية (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتم التخطيط منذ عدة أشهر لشراء اللقاح الخاص بكورونا، كما حرصت مصر على المشاركة في هذه تجارب السريرية، وكان من ضمنها اللقاح الصيني، ولذلك كل ما يخص تفاصيل اللقاح الصيني لدى الوزارة، وهناك اطمئنان لمدى أمان هذا اللقاح وفاعليته قصيرة المدى.

اختيار اللقاح الصيني بناءً على أساس علمي

وأوضحت «عاصم» أنه تم اختيار اللقاح الصيني بناءً على أساس علمي بعد البحث حول نتائج اللقاحات، وتم وضع أولويات بالتقنية التي تم تصنيع اللقاحات بها، مشيرة إلى أن اللقاح الصيني يكون عبارة عن الفيروس كامل ولكنه ميت وغير نشط، فمن الممكن يجعل المناعة جاهزة وآمنة، بالإضافة لأن مثل تلك الأنواع من اللقاحات سريعة وآمنة، خصوصاً أن تقنياته معروفة ومجربة لدى المصريين.

عاصم: إتاحة اللقاح لجميع البشرية صعب

وأضافت عاصم خلال حديثها مع الإعلامية أسماء مصطفى على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم ترتيب الأولويات في ما يخص إتاحة اللقاح، لأنه ليس من المنطقي أن يتم إتاحة اللقاح لجميع البشرية في وقت واحد، فكان لا بد من ترتيب الأولويات، ولذلك تم تشكيل لجنة بناءً على توجيهات وزيرة الصحة من أشخاص مختلفين وممثلين لهيئات مختلفة لتحديد أولويات استخدام اللقاح، مشيرة إلى أن وزير المالية قد وقع على تعاقد بتوفير 20 مليون جرعة للمصريين.

فئة الأطباء ستكون لهم الأولوية

وتابعت "عاصم" أنه سيكون هناك موقع للتسجيل للحصول على هذا اللقاح، لكن هناك فئات مستثناة من هذا التطعيم، مثلما هناك فئات لها الأولوية، أولاها الحوامل، لأن هذا التطعيم لم يتم تجريبه على الحوامل، والأطفال من 16 إلى 18 سنة ممنوعون أيضاً من تلقي اللقاح حتى الآن، كاشفة عن الفئات التي سيكون لها الأولوية وهي فئة الأطباء، ممن يعملون في مستشفيات العزل، لأنهم معرّضون للإصابة بشكل كبير.