سقوط ربة منزل سقط من شرفة شقتها بالدقهلية: «كانت بتنشر سجاد»

أصيبت ربة منزل بميت غمر، في الدقهلية، بكسر في قاع الجمجمة، اليوم، إثر سقوطها من شرفة المنزل أثناء نشر السجاد، كما أصيب طفل بكدمات ونزيف على خلفية سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية ميت الخولي مؤمن بمنية النصر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إخطارًا لمأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة "شروق.أ.س" 24 عامًا، مقيمة بقرية «أتميدة» دائرة مركز ميت غمر مصابة بكسر في قاع الجمجمة واشتباه نزيف في المخ والأنف والأذن إدعاء سقوط من علو .

انتقلت مباحث مركز ميت غمر إلي مكان الواقعة، وبسؤال والدتها "س.م.م" 40 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة قررت أنه حال قيام کريمتها بنشر سجاد من شرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت من الشرفة أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13772 لسنة 2020 إداري مركز ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخري تبلغ من مأمور مركز شرطة منية النصر بورود إشارة من مستشفي منية النصر المركزي بوصول الطفل « أحمد ع. ع.، 3 سنوات» ومقيم طرف أسرته بقرية « ميت الخولي مؤمن » دائرة المركز مصابا بكدمة بالرأس ونزيف بالأذن اليسرى ادعاء سقوط من علو، وتم تحويله الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج وخطورة حالته .

انتقلت مباحث مركز منية النصر، إلي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده «ع. ع.، 38 سنة سائق» ، ومقيم بذات القرية دائرة المركز ، في محضر الشرطة، قرر بأنه أثناء لهو نجله اختل توازنه وسقط من أعلى سلم المنزل أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .