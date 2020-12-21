محافظ الفيوم يوجه بإعداد بيانات تفصيلية للمشروعات وجداولها الزمنية

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة متابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه من الخطة الاستثمارية، والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من الخطط بالتمويل اللازم لها، وطلب تمويل إضافي إذا لزم الأمر، مؤكدًا على إعداد بيانات تفصيلية للمشروعات ومصادر تمويلها وجداولها الزمنية.

واستعرضت وكيل وزارة الاسكان والمرافق، أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، موضحةً أنه يتم إنشاء ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب، كما تم مناقشة مشكلة إنشاء 3 مراكز شباب بمركز اطسا، حيث تم إصدار قرارات التخصيص لبعضها كمركز شباب تطون ومنية الحيط، وإنشاء الوحدة البيطرية لقرية جبلة التابعة لمركز سنورس، وتدبير مبلغ 16 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بمركز سنورس، كما تم عرض مشكلة مبنى شرطة المسطحات المائية.

ووجه المحافظ سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع ودعوة رئيسي مركزي إطسا وسنورس لوضع حلول سريعة لتلك المشكلة، والبدء في تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أنه سوف يتم البدء في استئناف الأعمال بمجزر قلمشاة خلال الشهر الجاري، كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مشكلة توصيل التيار الكهربائي والصرف الصحي لمساكن دمشقين بمركز الفيوم، ومشروع البيت الريفي، ومساكن شدموه بمركز إطسا.

كما قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، باستعراض آخر ما تم إنجازه من أعمال لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى المبللة والتي تشمل قريتي فرقص وسرسنا بمركز طامية، والسعيدية بمركز سنورس، موضحاً أنه تم تسليم الموقع للشركة المنفذة، وتم إنزال المعدات ومواسير شبكات خطوط الصرف للبدء في التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من أعمال توصيلات الصرف الصحي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي خلال شهر مايو المقبل.

واستعرض رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وما تم التوصل إليه لحل مشكلة كهرباء قرية قارون بمركز يوسف الصديق، وتركيب محول كهرباء للقرية، ووجه المحافظ بمراجعة الخلل وإعداد بيان بالأماكن التي تم سرقة الكابلات منها، للعمل على تأمينها.

وخلال اللقاء استعرض مسئول الطرق، الخطة العامة للرصف بالمحافظة، والمشروعات المتأخرة، وما تم إنجازه من أعمال الرصف بمركزي طامية وأبشواي، بالإضافة إلى موزانة الصيانة، ورد الشيئ لأصله للطرق التابعة للمديرية.

واستعرض مسئول الإتصالات، ما تم إنجازه من أعمال في مجال التحول الرقمي بالمحافظة، موضحاً أنه تم الانتهاء من 20% من تلك الأعمال تماشياً مع معدلات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه تم توزيع 14ألفاً و94 شريحة تابلت على طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام، مضيفاً أنه تم إنجاز 70% حتى الآن من خطة إحلال الكابل النحاس بالفايبر، وأن هدف الوزارة الوصول إلى سرعة 40 ميجا، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بحصر الأماكن المحرومة من خدمة الاتصالات نتيجة الامتداد العمراني، وكلف مسئولي الاتصالات بإعداد بيان تفصيلي محدد به جدول زمني لتوصيل الخدمة لتلك الأماكن.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ ذلك جاء خلال اجتماعه التنسيقية للعمل التشاركي بين مختلف الجهات ومديريات الخدمات والمؤسسات داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، ومسئولي مديرية الطرق، والغاز، والاتصالات، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار التوني إلى أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة، وخطط العمل، ونسب التنفيذ، وأهم المعوقات، فضلاً عن الرؤية المستقبلية والمقترحات للنهوض بهذه القطاعات وغيرها من القطاعات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، والخدمي لأبناء المحافظة من خلال العمل بمختلف المشروعات التى تنفذ على أرض الواقع.