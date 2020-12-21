أول بلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبرز «أحمد حسن وزينب» بسبب إشعال سيارة

قال عبدالمجيد جابر المحامي والمتحدث باسم حملة ادعم نقابتك بنقابة المحامين، إنه سيتقدم ببلاغ ضد اليوتيوبيرز، أحمد حسن وزوجته زينب، لما قاما به من بث الرعب والخوف في قلوب المواطنين، وتعريض حياة الآخرين للخطر، من خلال افتعال حادثة حريق لسيارته على الطريق الدائري، وصورا فيديو على يوتيوب دون أن يقوم بإطفاء السيارة، أو محاولة إطفائها، وذلك لتقليد اليوتيوبر الروسي، الذي أحرق سيارته، وجمع ملايين الدولارات، واستحصل أيضاً على سيارة تعويضاً من شركة مرسيدس.

وأكد "جابر"، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ما حدث يعد استفزازاً واستهتاراً بمشاعر الناس، فكيف لسيارة تحترق ولا يصدر من أحمد وزينب، أي نوع من أنواع البكاء أو الصراخ أو طلب الاستغاثة من الآخرين، وبكل برود يصور فيديو»، على حد قوله.

وطالب جابر وكيل شركة مرسيدس في مصر، برفع دعاوى تشهير ضده، من خلال محاولته الإساءة لاسم شركة مرسيدس، بسبب افتعال حادثة حريق سيارة.

المحامي: تنتظرهما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة

وأضاف جابر، أنه يستند إلى نص المادة 188 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لمن قام بسوء قصد بإحدى الطرق، سواء أصدر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان هذا من شأنه تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكان أحمد حسن، نشر مقطع فيديو جديداً على صفحته ظهرت فيه سيارته مشتعلة فيها النيران على الطريق الدائري، مستغيثاً بالمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «إلحقوني سيارتي بتولع، وإحنا ماشيين في الطريق، بتولع وإحنا جواها، عربية ثمنها مليون جنيه، اتفرجوا يا جماعة بقت كوم تراب».

تأتي تلك الواقعة، مماثلة لواقعة مشابهة، فعلها اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين، في شهر أكتوبر الماضي، الذي أشعل النيران في سيارته ماركة «مرسيدس GT63»، وتبلغ قيمتها 13 مليون روبل روسي (170 ألف دولار)، وجذب الفيديو الذي ظهرت فيه سيارته وهي تحترق، عدداً كبيراً من المشاهدين عبر قناته على موقع «يوتيوب»، ليشاهدها نحو أكثر من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن.