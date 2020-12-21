3 شباب يقتلون صديقهم في قنا بسبب فتاة ليل: «اتهموه بالسمسرة»

تجمع 4 شباب في أحد مقاهي مدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا، للنقاش حول كيفية قضاء يومهم.. وهذه عادتهم التي أصبحت أسلوب حياة بالنسبة لهم، فالمال متوفر والفراغ يسوقهم إلى طريق التعاطي والمخدرات بشكل يومي، حتى اتفقوا على قضاء ليلة مع فتاة ساقطة، على علاقة بأحدهم، وكلفوه بمهمة إحضارها لهم، والاتفاق معها على الأجر، بينما تولى الباقون استئجار الشقة لقضاء الليلة، التي انتهت بمقتل أحدهم، بسبب خلاف على أجر الفتاة.

شقة نجع حمادي

داخل الشقة التى تمكنوا من استئجارها تجمع 3 منهم فى انتظار وصول الرابع، ومعه الفتاة، أعدوا عدة السهرة من مواد كحولية ومخدرة، وصلت الفتاة التى اشترطت الحصول على أجرها مقدما، صديق الفتاة أخبرهم أنها طلبت 250 جنيه عن كل فرد، بإجمالي 1000 جنيه، فاتهمه أصدقائه بـ«السمسرة» والاتفاق معها على اقتسام المبلغ.

تعدي بالضرب

احتدم الخلاف بين الطرفين، حتى بدأ المتهمون فى التعدى على صديقهم الرابع بالضرب، واستخدموا عصا خشبية كانت موجودة فى الشقة، وضربوه على رأسه، حتى سقط فاقدا للوعي مضرجا فى دمه، وفي أثناء الاشتباك، تمكنت الفتاة من الهرب، خوفا على حياتها أو أن يطولها أذى من المتهمين.

رائحة كريهة

خرج المتهمون الـ3 من الشقة، وأوصدوا بابها ومنافذها، وتركوا رفيقهم الرابع ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبدأت جثته فى التعفن، حتى انتشرت الرائحة الكريهة، ولاحظها سكان العقار، الذين أبلغوا أجهزة الأمن، وانتقلت قوة إلى هناك واستدعت مالك الشقة، وعثروا على جثة الشاب داخل الشقة مقتولا.

تحريات المباحث

كشفت تحريات المباحث، أن 4 أشخاص استأجروا الشقة من مالكها قبل عدة أيام، وأن القتيل من بينهم، وتمكنت الشرطة من تحديد هويتهم، وألقت القبض عليهم واحدا تلو الآخر، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

اعترافات المتهمين

اعترف المتهمون بقتل المجني عليه بعد خلاف وقع بينهم، حيث ظنوا أنه اتفق مع فتاة الليل على اقتسام المبلغ المتحصل عليه منهم، ووقع بينهم الخلاف وتعدوا على بعضهم بالضرب، قبل أن يتمكنوا منه ويقتلوه، وأكد المتهمون أن خلافا سابقا وقع بينهم لذات السبب وتجاوزوه إلا أنه تجدد بسبب استمرار شكهم فيه.

شهادة الفتاة

أدلت الفتاة بأقوالها خلال التحقيقات بقولها إن المتهمين قتلوا صديقهم الرابع بسبب خلاف على أجرها، وأكدت أنها تمكنت من الهرب اثناء اشتباكهم خوفا على حياتها منهم.