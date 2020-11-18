عاجل.. انتحار فتاة ليل من الطابق العاشر بفيصل بعد مشاجرة مع قوادة

انتحرت فتاة بإلقاء نفسها من الطابق العاشر، وتبين أنها متهمة بقضية آداب وتشاجرت قبل الحادث مع قوادة داخل الشقة بسبب خلافات مالية بينهما.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة المتوفاة ألقت بنفسها من عقار في ميدان الساعة بفيصل بعد أن تشاجرت مع قوادة فاعتدت الأخيرة عليها بشفرة موس حلاقة ما أدى لإصابتها بنزيف.

وأوضحت التحريات التي باشرها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور أن القوادة تركت الفتاة في صالة الشقة، ودخلت إحدى الغرف ونامت بعد أن أغلقت باب الشقة ومنعتها من الخروج.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة أن الفتاة المنتحرة تدعى "شهد"، 22 سنة، وأنها استخدمت مرتبة السرير وصعدت فوقها وألقت بنفسها فماتت في الحال.

وأشارت التحريات التي باشرها العقيد أيمن الشرقاوي مفتش قطاع غرب القاهرة أن القوادة كانت تحبس المنتحرة وفتاة أخرى بعد خلافات مادية بينهما.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارًا بانتحار فتاة عشرينية من الطابق العاشر في فيصل فانتقلت قوة أمنية وتم استدعاء الإسعاف ونقل جثمان الفتاة إلى مشرحة الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب وفاتها.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسني للنيابة استكمال إجراءاتها القانونية.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة المحبوسة التي اتهمت القوادة وتدعى "عسلية"، 34 سنة، باحتجازها مع صديقتها "شهد" التي انتحرت للهرب من الاحتجاز.

وألقت أجهزة الأمن القبض على القوادة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.