رئيس المعهد القومي عن الظاهرة الفلكية الجديدة: تُرى بالعين واستغرقت أسبوعا

يلتقي زحل والمشترى أكبر كوكبين في المنظومة الشمسية وسط سماء صافية مساء الاثنين، في حدث فلكي نادر، وسيبدوان وكأنهما جسم واحد فيما يعرف بظاهرة «الاقتران العظيم» التي تتزامن مع الانقلاب الشتوي، وهو ما أضحى حديث المواطنين في الساعات الأخيرة، لتتصدر الظاهرة الفلكية الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره دعا مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» المصريين، لمشاهدة ظاهرة الظاهرة الفلكية الجديدة، بين كوكبي المشترى وزحل، خاصة الأطفال منهم، حيث ينظم المتحف فعالية مهمة لرصد الظاهرة بمقر المتحف، تمتد من الساعة 5 مساء وحتى 10 مساء.

رئيس القومي للبحوث: الظاهرة الفلكية الجديدة تعرف بالاقتران العظيم

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الظاهرة الفلكية الجديدة التي تحدث كل 20 عاما، ولكنها هذه المرة أقرب ما يكون للأرض من 800 سنة، فيما يسمى بظاهرة الاقتران الكبير أو الاقتران العظيم.

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أن كوكب المشترى وزحل وهما كبار المجموعة الشخصية يدوران حول بعضهما أمام الشمس، ومن المنتظر تطابقهما على بعضهما واقترانهما، بحث تتم مشاهدتهما وكأنهما جسم واحد، وهذا الاقتران يحدث منذ أسبوع حيث يقترب كل منهما للآخر واليوم سيكتمل الاقتران، على أن يبتعدا عن بعضهما بدءًا من الغد.

كما أوضح أنه يمكن ملاحظة زحل والمشتري إذا تم النظر في اتجاه الغرب بعد غروب الشمس، وتحديدًا في الساعة 6:30 تقريبا بتوقيت القاهرة، حيث يظهر الاقتران بين الكوكبين على مسافة 6 دقائق قوسية فقط من بعضهما.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أنه على الرغم من أن تلك الظاهرة الفلكية تحدث كل 20 عاما، ولكن الكوكبين لم يسبق أن اقتربا بتلك الدرجة من كوكب الأرض منذ 800 عام، لذلك أخذت الظاهرة شكلا فريدا هذه المرة.

وتابع أن الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة وسترى العين أن الكوكبين في جسم واحد، ولكن باستخدام التليسكوبات ستتضح تفاصيل أكثر مثل أشكال الأقمار الأربعة لكوكب المشترى.