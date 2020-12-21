أستاذ علم فيروسات: لقاح فايزر يساعد في السيطرة على تغيرات كورونا

علق الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، على انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية المختلفة، قائلا: إن الفيروس يمكن أن يحدث تغير في شكله، لكنه لا يختلف في السلالة الأم، أي أن كل التغيرات التي حدثت في السلالة، ما زالت مرتبطة بالسلالة الأم، والتغيرات التي في الفيروس، قد تؤدي إلى زيادة الانتشار في السلالة أو الحد من انتشارها، لافتًا إلى أن لقاح فايزر يعمل على السيطرة على تغيرات كورونا، حيث إن به مادة تسيطر على جزء من المادة الوراثية داخل الفيروس وبالتالي يعطي حصانة من التغير الوراثي نفسه.

التغير الوراثي في إنجلترا سبب سرعة انتشار الفيروس

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن ما حدث في إنجلترا تغير في المادة الوراثية، نتيجة حدوث طفرات في السلالة الموجودة في إنجلترا، وهو ما أدى إلى زيادة سرعة انتشارها عن السلالة الأم.

تغيرات في سلالة كورونا في مصر تُكتشف حال عمل دراسات على كورونا

وتابع أن اكتشاف التغيرات في السلالة الأم في الدول الخارجية، يأتي بسبب عمل دراسات وفحوصات بشكل كبير وسريع نتيجة للإمكانيات الكبيرة والمتقدمة، ولو تم عمل تلك الدراسات في مصر سنجد وجود تغيرات في السلالة الأم.

وأردف: «لو عندنا شخص في وجهه حسنة أو حدث قطع في أي شيء من جسمه هو مازال هو نفس الشخص ولكن حدث في مظهره تغير ما، وهو ما حدث مع كورونا وهي تغير في المادة الوراثية، وهو ما أدى إلى التغير في سرعة انتشارها في الفترة المقبلة».

وواصل أن وجود لقاح كورونا في مصر بعدد يكفي تحصين المصريين سيجعل أزمة كورونا بالنسبة لمصر ذكرى، ولكن إلى حين توفير اللقاح بتلك الكمية يجب العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن معدلات الانتشار ظهرت بصورة موسعة في الكثير من الدول المختلفة.