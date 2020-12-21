«الصحة»: سلالة فيروس كورونا الموجودة لدينا رحيمة بالمصريين

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت في بعض المناطق في بريطانيا لم تظهر في مصر حتى الآن، ولكن يجب على الجميع الحذر والانتباه جيدًا من خلال ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب أن نكون حذرين من ذلك، مؤكدًا أن السلالة الجديدة المنتشرة في لندن، سريعة الانتشار.

حسام حسني يكشف سبب زيادة إصابات كورونا في مصر الآونة الأخيرة

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أنه يحمد الله على أن السلالة المنتشرة من فيروس كورونا المستجد في مصر رحيمة بحال المصريين، مبينًا في الوقت ذاته أن أسباب زيادة الأعداد لدينا في بعض المحافظات ناجمة عن التواجد في الأماكن المغلقة والتجمع بشكل كبير.

اللقاح الصيني لفيروس كورونا أثبت نجاحه وفقا للفكرة العلمية

من ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا والذي وصلت منه شحنة للقاهرة، أثبت نجاحه وفقا للفكرة العلمية، ورغم ذلك فإن كل الأبواب مفتوحة لجميع اللقاحات، ويتم إجراء دراسة على اللقاح الجديد، وبمجرد الانتاء منها سنبدأ التطعيم.

أتوقع بدء تطعيم المواطنين باللقاح الصيني منتصف الأسبوع المقبل

وتوقع حسني، أن يتم بدء التطعيم في منتصف الأسبوع المقبل سيبدأ التطعيم في مصر على الفئات الأولى، مضيفًا « سلالة فيروس كورونا التي اجتاحت مصر جيدة ورحيمة بالمصريين ، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المتعافين، مشددًا على أن طوق النجاة لا يتمثل في علاج المصابين لكنه يعتمد على منع حدوث الإصابة، وبالتالي يجب الالتزام بالتدابير الاحترازية والحصول على الرعاية الطبية السريعة».