المؤبد ليميني متطرف أدين بقتل شخصين في هجوم قرب كنيس يهودي في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم، حكما بالسجن المؤبد لمدان بقتل شخصين وبثه عبر الانترنت، في هجوم قرب كنيس يهودي في شرقي البلاد في عيد الغفران اليهودي في 2019.

واعترف المتهم، ويدعى ستيفان بالييه «27 عاما» الذي نفذ الهجوم في مدينة «هاله» والذي استمر لنحو نصف ساعة، بمسؤوليته عن الجريمة وأن دافعها هو أنه ينتمي لليمين المتطرف المعادي للسامية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أشارت في مايو الماضي، إلى ارتفاع الجرائم المعادية للسامية بنسبة 13% في البلاد في عام 2019.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في أكتوبر من العام الماضي، أن المنفذ نشر على الإنترنت بيانا معاديا لليهود، فيما قالت مديرة موقع «سايت» المتخصص في مراقبة المواقع الإرهابية، في ذلك الوقت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن البيان تضمن صور أسلحة وذخائر مستخدمة بينها اسلحة يدوية الصنع، كما تحدث عن هدف قتل أكبر عدد ممكن من المعادين للبيض ويفضل أن يكونوا يهودا،

من جانبه، قال الادعاء الألماني، إن المهاجم كان يهدف لقتل أكبر عدد من اليهود الذين كان عددهم أكثر من 50، فيما أوضح الناجون، أن سوء تصويبه ورداءة سلاحه الناري أنقذ 9 أشخاص من الموت أو الإصابة خلال الهجوم>

وفي سياق آخر، أدان القضاء، اليوم، شخصين بتهمة قتل 39 مهاجراً بشكل غير متعمد عثر على جثثهم في 2019 في سيارة بمقاطعة «إيسيكس» بالمملكة المتحدة.

من جانبها، قالت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية، إن جميع الضحايا كانوا فيتناميين، وعثر عليهم في شاحنة في 23 أكتوبر 2019 خارج العاصمة البريطانية «لندن».

وكان عدد من الضحايا ينحدرون من منطقة فقيرة وسط فيتنام، وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن العائلات تقترض آلاف الدولارات لإرسال أولادها إلى بريطانيا عبر شبكات التهريب السرية على أمل العثور على وظائف تؤمن لهم معيشة لائقة.